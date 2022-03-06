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Zeliha Kendirci kaç kardeş ailesi nerede? Zeliha Kendirci şarkıları

Zeliha Kendirci kaç kardeş ailesi nerede? Zeliha Kendirci şarkıları

Dilberay filminde Dilberay'ın gençliğini oynayan Zeliha Kendirci bu akşam İbo Show'un konuklarından biri olacak. Programa kardeşi Şahin Kendirici ile katılacak olan Zeliha Kendirci 19 yaşında aslen Şanlıurfalı. 5 kardeş olan Zeliha Kendirici'nin boyu kaç? zelhakendirci instagram hesabı olan Zeliha Kendirci'yi 41.1 bin kişi takip ediyor.

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Dilberay filmi ile büyük ses getiren, şarkıları kadar oyunculuğu ile de konuşulan Şahin Kendirci'nin kardeşi Zeliha Kendirci bu akşam İbo Show'un konuklarından biri olacak. Aslen Şanlıurfalı olan Zeliha Kendirci 19 yaşında. Dilberay'ın gençliği oynayarak oyuncukta da varım diyen Zeliha Kendirci  zelhakendirci instagram hesabını kullanıyor ve 41.1 kişi tarafından takip ediliyor. 

Zeliha Kendirci kimdir: 2003 yılında dünyaya gelen Zeliha Kendirci aslen Adana'lıdır. O Ses Türkiye yarışmasıyla sesini tüm Türkiye'ye ulaştıran Zeliha Kendirci, son olarak Dilber Ay'ın hayatının anlatıldığı filmde yer almıştı.

Filmde, Dilber Ay'ın çocukluğunu canlandıran Zeliha Kendirci, sinema severler tarafından çok beğenildi. Zeliha Kendirci, Müslüm filminde başrollerden olan Şahin Kendirci'nin kardeşidir.

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