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Fatih Karagümrük ile Altay sessizliği bozamadı

Fatih Karagümrük ile Altay sessizliği bozamadı

Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük'ün Altay'ı konuk ettiği mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından 40 puanla 9. sırada yer alan Fatih Karagümrük, 29. haftada Hatayspor deplasmanına gidecek. 26 puanla 18. sırada kalan Altay ise Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

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9. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Jimmy Durmaz'ın altı pas önüne gönderdiği topa Emre Mor zor pozisyonda ayak koydu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

39. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında Ahmed Musa'dan aldığı pasla sağ kanatta topla buluşan Emre Mor, açısını düzeltip şutunu çekti. Kaleci Lis, meşin yuvarlağı köşeden çeldi, sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Maçın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.

57. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Altay ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest atışta topun başına Caner Erkin geçti. Caner'in köşeye gönderdiği topu kaleci Lis sağına uzanıp köşeden kornere çeldi.

Maç golsüz eşitlikle tamamlandı.

Fatih Karagümrük: 0 - 1 :Altay

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Salih Mazlum, Cemil Tunç

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun (Dk. 76 Karamoh), Biraschi, Balkovec, Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz (Dk. 67 Adnan Uğur), Bistrovic, Levent Mercan (Dk. 46 Salibur), Emre Mor, Ahmed Musa

Altay: Lis, Cebrail Karayel (Dk. 83 Rayan), Björkander, Murat Akça, Naderi, Thaciano, Kappel (Dk. 83 Bamba), Poko, Pinares (Dk. 46 Kazımcan Karataş), Rodriguez (Dk. 90 Zeki Yıldırım), Deniz Kadah (Dk. 66 Tolga Ünlü)

Kırmızı kart: Dk. 42 Naderi (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 25 Ahmed Musa, Dk. 79 Salibur, Dk. 90 Emre Mor (VavaCars Fatih Karagümrük)

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