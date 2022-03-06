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AK Parti ve MHP'den ortak düzenleme! Seçim barajının düşürülmesi teklifi TBMM'ye geliyor

AK Parti ve MHP'den ortak düzenleme! Seçim barajının düşürülmesi teklifi TBMM'ye geliyor

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) üzerinde uzlaştığı seçim yasasının TBMM'ye sevk edilmesi bekleniyor. TBMM'ye gönderilecek bir başka düzenleme ise kadına ve sağlıkçılara yönelik şiddetle mücadeleyi içeren acil yargı paketi olacak.

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AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) üzerinde çalıştığı düzenleme tamamlandı. Seçim yasasında değişiklikler içeren teklifin TBMM'ye sevk edilmesi bekleniyor.

Seçim yasasında geri sayım
Teklifin en önemli maddesi seçim barajı olacak. Yüzde 10 olan baraj yüzde 7'ye çekilecek. Siyasi partilerin seçime girebilmeleri için TBMM'de grup kurma şartı da kaldırılacak. Böylelikle milletvekili transferlerinin önüne geçilecek.

Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle mücadele
TBMM'ye gönderilecek bir başka düzenleme ise kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle mücadeleyi içeren acil yargı paketi olacak. Yeni düzenlemede kadına yönelik şiddette cezalar artırılırken iyi hal indirimine son verilecek. Cezalarda caydırıcılık esas olacak. Teklifle sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara yönelik tedbirler de yer alacak.

TBMM'de bu hafta siyasi partilerin grup toplantıları da yapılacak. Liderler grup kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek.
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