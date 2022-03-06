Türkiye 6 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
TÜRKİYE'de son 24 saatte 348 bin 164 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 27 bin 671 kişinin testi pozitif çıktı, 170 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 145 milyon 990 bin 177'ye yükseldi.Abone ol
Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 6 Mart 2022 Pazar günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 348 bin 164 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 27 bin 671 kişinin testi pozitif çıktı, 170 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 50 bin 241 oldu.
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