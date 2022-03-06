Fenerbahçe nefes kesen maçta lider Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği lider Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe, 17'de İrfan Can'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Konuk ekip 22'de Nwakaeme ile öne geçerken ev sahibinin cevabı 71'de Zajc ile geldi. Bu sonucun ardından puanını 47 yaparak maç fazlasıyla 3. sıraya yükselen Fenerbahçe, 29. haftada Alanyaspor deplasmanına gidecek. 67 puana ulaşarak en yakın rakibinin 15 puan önünde liderliğini sürdüren Trabzonspor ise Göztepe'yi ağırlayacak.Abone ol
17. dakikada Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü. Trabzonspor ceza sahasının biraz önünde İrfan Can ile girdiği ikili mücadelenin ardından Siopis yerden kalkamadı. Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, VAR'ın uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarında yer alan ekrandan izledi. Zorbay Küçük, İrfan Can Kahveci'yi kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
22. dakikada Trabzonspor öne geçti. Nwakaeme'nin pasıyla soldan son çizgiye inen Abdülkadir Ömür meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Zajc'a çarpan top ceza sahasında Nwakaeme'nin önünde kaldı. Nijeryalı oyuncunun uzak köşeye bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1
35. dakikada Fenerbahçe önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Crespo'nun ceza sahası dışından sağ çaprazdan ortasında arka direkte Szalai'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Atağın devamında altıpasta topu önünde bulan Serdar Dursun'un şutunda Ahmetcan Kaplan meşin yuvarlağı kale çizgisinden çıkardı. Son olarak altıpasın içinde Rossi'ye çarpan top auta çıktı.
42. dakikada Zajc'ın cepheden yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor önde tamamladı.
71. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta Zajc'ın ön direkte yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1
84. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Ani gelişen atakta Visca'nın sağdan ortasında Serdar Aziz'in yatarak uzaklaştırmaya çalıştığı top Djaniny'nin önünde kaldı. Bu oyuncu meşin yuvarlağı altıpasın solunda müsait durumda bulunan Nwakaeme'ye aktardı. Nijeryalı futbolcunun çıkardığı şutta meşin yuvarlak yan direkten döndü.
90+2. dakikada Djaniny'nin pasında topla buluşan ve sağ çaprazdan hızla ceza sahasına giren Visca'nın uzak direğe doğru yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe: 1 - 1 :Trabzonspor
Stat: Ülker
Hakemler: Zorbay Küçük, Bahattin Duran, Deniz Caner Özaral
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Crespo, Zajc (Dk. 90+2 Ozan Tufan), Mert Hakan Yandaş (Dk. 85 Mesut), İrfan Can Kahveci, Rossi (Dk. 65 Pelkas), Serdar Dursun (Dk. 65 Berisha)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Ahmetcan Kaplan, Denswil, Puchacz, Siopis (Dk. 87 Berat Özdemir), Abdülkadir Ömür, Bakasetas (Dk. 87 Koita), Visca, Nwakaeme (Dk. 87 Kouassi), Cornelius (Dk. 65 Djaniny)
Goller: Dk. 22 Nwakaeme (Trabzonspor), Dk. 71 Zajc (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Dk. 17 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 28 Visca (Trabzonspor), Dk. 65 Crespo, Dk. 80 Berisha (Fenerbahçe)