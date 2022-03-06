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Trabzonspor maçında skandaldan dönüldü! Hakem Zorbay Küçük'e saldırıyı Fenerbahçe kalecisi Altay önledi

Trabzonspor maçında skandaldan dönüldü! Hakem Zorbay Küçük'e saldırıyı Fenerbahçe kalecisi Altay önledi

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk yarısının bitimiyle birlikte bir taraftar saha içine girerek hakem Zorbay Küçük'e saldırmak isteyen Fenerbahçeli taraftarı araya giren Altay Bayındır engelledi.

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Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinin ilk yarısının bitiminin ardından bir Fenerbahçe taraftarı saha içine girerek hakem Zorbay Küçük'e saldırı girişiminde bulundu.

Zorbay Küçük'e vurmaya çalışan taraftarı ilk olarak Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır engelledi.

Daha sonra diğer futbolcuların müdahalesiyle saldırgan, hakemden uzaklaştırırken güvenlik görevlileri saldırganı sahanın dışına çıkardı.

Fenerbahçe, konuk ettiği lider Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe, 17'de İrfan Can'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Konuk ekip 22'de Nwakaeme ile öne geçerken ev sahibinin cevabı 71'de Zajc ile geldi. Bu sonucun ardından puanını 47 yaparak maç fazlasıyla 3. sıraya yükselen Fenerbahçe, 29. haftada Alanyaspor deplasmanına gidecek. 67 puana ulaşarak en yakın rakibinin 15 puan önünde liderliğini sürdüren Trabzonspor ise Göztepe'yi ağırlayacak.

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