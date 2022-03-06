Fenerbahçe maçının ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "20 yıldır hakemlerle ilgili konuşmuyorum. Oyunla ilgili sorulara cevap vereyim. Kırmızı kart pozisyonunu izlemedim" dedi.

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Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin 10 kişi tamamladı mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "1 eksik oyunlar zordur. Çok güzel atmosfer vardı. Seyirci, senelerin rekabeti... Kazanmak için geldiğimiz bir kadroydu. Bizim bütün amacımız şampiyon gibi oynamak. Kazanmak için de o hamleleri yaptık. 10 hafta kaldı; ikinciye 15 puan, üçüncüye 20 puanla öndeyiz. Sonuç ne olursa olsun kaybetmek hiç aklıma gelmedi ve Trabzonspor oyuncusu da personeli de taraftarı da mutlu kalkacak. Ligin önemli takımlarından birine karşı deplasmanda galibiyeti kaçıran taraf olduk. Çocuklar harika işler yapıyor ve bu sene iyi ki Trabzonspor var dedirtiyorlar. Bu, beni mutlu ediyor" dedi.

"20 yıldır hakemlerle ilgili konuşmuyorum"

Abdullah Avcı, "İrfan Can'ın kırmızı kart pozisyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? İzleyebildiniz mi pozisyonu?" sorusunu, "20 yıldır hakemlerle ilgili konuşmuyorum. Oyunla ilgili sorulara cevap vereyim. Kırmızı kart pozisyonunu izlemedim" şeklinde yanıtladı.