BIST 1.991
DOLAR 14,21
EURO 15,58
ALTIN 899,24
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Abdullah Avcı: 20 yıldır hakemlerle ilgili konuşmuyorum

Abdullah Avcı: 20 yıldır hakemlerle ilgili konuşmuyorum

Fenerbahçe maçının ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "20 yıldır hakemlerle ilgili konuşmuyorum. Oyunla ilgili sorulara cevap vereyim. Kırmızı kart pozisyonunu izlemedim" dedi.

Abone ol

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin 10 kişi tamamladı mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.  Avcı, "1 eksik oyunlar zordur. Çok güzel atmosfer vardı. Seyirci, senelerin rekabeti... Kazanmak için geldiğimiz bir kadroydu. Bizim bütün amacımız şampiyon gibi oynamak. Kazanmak için de o hamleleri yaptık. 10 hafta kaldı; ikinciye 15 puan, üçüncüye 20 puanla öndeyiz. Sonuç ne olursa olsun kaybetmek hiç aklıma gelmedi ve Trabzonspor oyuncusu da personeli de taraftarı da mutlu kalkacak. Ligin önemli takımlarından birine karşı deplasmanda galibiyeti kaçıran taraf olduk. Çocuklar harika işler yapıyor ve bu sene iyi ki Trabzonspor var dedirtiyorlar. Bu, beni mutlu ediyor" dedi.

"20 yıldır hakemlerle ilgili konuşmuyorum"
Abdullah Avcı, "İrfan Can'ın kırmızı kart pozisyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? İzleyebildiniz mi pozisyonu?" sorusunu, "20 yıldır hakemlerle ilgili konuşmuyorum. Oyunla ilgili sorulara cevap vereyim.  Kırmızı kart pozisyonunu izlemedim" şeklinde yanıtladı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsmail Kartal: Kırmızı karta kadar bütün planlarımız tutmuştu
İsmail Kartal: Kırmızı karta kadar bütün planlarımız tutmuştu
Açıklama ABD'den geldi: Zelenskiy öldürülürse Ukrayna'nın planları var
Açıklama ABD'den geldi: Zelenskiy öldürülürse Ukrayna'nın planları var
Türkiye 6 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 6 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Fenerbahçe nefes kesen maçta lider Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı
Fenerbahçe nefes kesen maçta lider Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı
52 ülkeden binlerce gönüllü Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna'ya gitti
52 ülkeden binlerce gönüllü Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna'ya gitti
Ömür boyu nafaka hakkında Bakan Yanık'tan önemli açıklamalar
Ömür boyu nafaka hakkında Bakan Yanık'tan önemli açıklamalar
AK Parti ve MHP'den ortak düzenleme! Seçim barajının düşürülmesi teklifi TBMM'ye geliyor
AK Parti ve MHP'den ortak düzenleme! Seçim barajının düşürülmesi teklifi TBMM'ye geliyor
Para Körfez'e akıyor! Rus oligarkların kaçış rotası belli oldu
Para Körfez'e akıyor! Rus oligarkların kaçış rotası belli oldu
Kibariye'nin kızı Birgül kaç yaşında, kiminle evli? Kibariye'nin damadı kimdir?
Kibariye'nin kızı Birgül kaç yaşında, kiminle evli? Kibariye'nin damadı kimdir?
Ömer Danış kimdir aslen nereli kaç yaşında? Ömer Danış şarkıları
Ömer Danış kimdir aslen nereli kaç yaşında? Ömer Danış şarkıları