Antalyaspor konuk ettiği Sivasspor'u tek golle geçti

Antalyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında ağırladığı Sivasspor'u 1-0 yendi. Bu sonucun ardından puanını 35'e yükselterek 13. sıraya yükselen Antalyaspor, 29. haftada Başakşehir deplasmanına gidecek. 34 puanla 14. sırada yer bulan Sivasspor ise Adana Demirspor'a konuk olacak.Abone ol
5. dakikada Gradel'in ceza alanı dışından sol çaprazdan şutunda kaleci Boffin gole izin vermedi.
23. dakikada Floranus'un sağ kanattan ortasında ceza sahasında Doğukan Sinik'in kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kontrol etti.
45. dakikada Antalyaspor öne geçti. Fernando'nun ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından ağlarla buluştu: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısını Akdeniz ekibi 1-0'lık üstünlükle tamamladı.
59. dakikada sağ taraftan kazanılan korneri kullanan Kerem Atakan Kesgin'in ceza sahasına ortasında iyi yükselen Goutas'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
72. dakikada Pedro Henrique'nin şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.
76. dakikada Fernando'nun ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Ali Şaşal Vural iki hamlede kontrol etti.
89. dakikada Gradel'in ceza sahası içinden şutunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.
Karşılaşmayı 1-0'lık skorla Antalyaspor kazandı.
Antalyaspor: 1 - 0 :Sivasspor
Stat: Antalya
Hakemler: Cüneyt Çakır, Erdem Bayık, Ömer Tevfik Özkoç
Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Hakan Özmert (Dk. 63 Poli), Fernando, Ndao (Dk. 81 Kudriashov), Mehmedi (Dk. 35 Fredy), Doğukan Sinik (Dk. 64 Gökdeniz Bayrakdar), Luiz Adriano (Dk. 81 Wright)
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Dk. 72 Erdoğan Yeşilyurt), Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi (Dk. 63 Ziya Erdal), Hakan Arslan, Cofie (Dk. 63 Jorge Felix), Kerem Atakan Kesgin, Pedro Henrique (Dk. 73 Kayode), Gradel, Yatabare (Dk. 81 Konate)
Gol: Dk. 45 Fernando (Fraport TAV Antalyaspor)