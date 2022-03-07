ABD düğmeye bastı! Rusya'nın çanına ot tıkayacak petrol yasağı geliyor

Rusya-Ukrayna savaşının 12'nci gününde bölgeden korkutan haberler gelmeye devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Rus petrolünün ithalatını yasaklayacak yasaların 'araştırıldığını' açıkladı.

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Rusya-Ukrayna savaşının 12'nci gününde ülkenin farklı noktalarında çatışma ve bombardıman sürerken ABD, Rusya'ya karşı yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Rus petrolünün ithalatını yasaklayacak yasaların 'araştırıldığını' açıkladı.

Ukrayna ordusu, Rusya'nın ülkenin başkenti Kiev'e baskın yapmayı planladığını duyurdu. Ukrayna lideri Vladimir Zelenski, Batı'ya Rusya'ya yönelik yaptırımları güçlendirme çağrısını yineledi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise Rus petrolünün ithalatını yasaklayacak yasaların 'araştırıldığını' ve Kongre'nin bu hafta Ukrayna'ya 10 milyar dolarlık yardımı yürürlüğe koymayı planladığını söyledi.

Pelosi, 'Tasarımız ABD'ye Rus petrol ve enerji ürünlerinin ithalatını yasaklayacak, Rusya ve Beyaz Rusya ile normal ticari ilişkileri ortadan kaldıracak ve Rusya'nın Dünya Ticaret Örgütü'ne erişimini engellemek için ilk adımı atacak' ifadelerini kullandı.