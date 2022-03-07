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 İrfan Can Kahveci’ye gösterilen kırmızı karta sinirlendi kalp krizi geçirip öldü

 İrfan Can Kahveci’ye gösterilen kırmızı karta sinirlendi kalp krizi geçirip öldü

KOCAELİ’de evinde ailesiyle beraber Fenerbahçe - Trabzonspor maçını izleyen Fenerbahçe taraftarı Ahmet Özdemir, hakemin İrfan Can Kahveci’ye kırmızı kart gösterdiği pozisyonda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

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Olay, İzmit ilçesine bağlı Alikahya mevkiinde bulunan Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde ailesiyle beraber Fenerbahçe - Trabzonspor maçını izleyen 27 yaşındaki Ahmet Özdemir, hakemin İrfan Can Kahveci’ye kırmızı kart gösterdiği pozisyonda bir anda fenalaştı. Özdemir’in yere yığıldığın gören ailesi hemen hastanenin yolunu tuttu. Hastanede 27 yaşındaki gencin kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Ahmet Özdemir, hayatını kaybetti. Öte yandan, Ahmet Özdemir’in daha önce akciğer kanseri hastalığı geçirdiği ve kanseri atlattığı öğrenildi.

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