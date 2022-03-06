Açıklama ABD'den geldi: Zelenskiy öldürülürse Ukrayna'nın planları var

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin öldürülmesi durumunda Ukrayna'nın yönetimin devamı konusunda planı olduğunu söyledi.

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Amerikan CBS kanalına konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin geleceğini ve Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi.

Zelenskiy'nin görüştüğü liderlere birkaç kez, "Bu son görüşmemiz olabilir" dediğini hatırlatan sunucunun, "Eğer Rusya, Zelenskiy'i öldürürse bunun karşılığı ne olacak? Ukrayna'da onun başında olmadığı bir yönetimi desteklemek için bir acil durum planınız var mı?" şeklindeki sorusuna Blinken, "Ukraynalıların bunun için şu anda detayına girmeyeceğim planları mevcut ancak şunu söyleyebilirim ki biz yönetimin şu ya da bu şekilde devamını isteriz" diye yanıt verdi.

"Polonya ile savaş uçağı konusunda aktif çalışıyoruz"

Blinken, ABD ile Polonya arasında Ukrayna ordusuna savaş uçağı temini noktasında nasıl bir iş birliği olduğuna yönelik soruya da cevap verirken Washington ile Varşova arasında bu konuda çok yakın bir görüşme trafiği olduğunu söyledi. Blinken, "Şu anda Polonyalı dostlarımızla Ukraynalılara bu savaş uçaklarını temin etmeleri durumunda nasıl envanterlerini yeniden doldurabileceğimiz konusunda konuşuyoruz. Bu konuda aktif bir görüşme trafiğindeyiz" diyerek sürecin hızlı ilerlediğine işaret etti.