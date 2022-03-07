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ABD açıkladı! Rusya, Ukrayna lideri Zelenski'yi öldürürse B Planı hazır!

ABD açıkladı! Rusya, Ukrayna lideri Zelenski'yi öldürürse B Planı hazır!

UKRAYNA'yı aylar öncesinden Rusya'ya karşı şehir savaşları için eğitip hazırlayan ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna lideri Vladimir Zelenski'yi öldürmesi durumunda B Planı'nın hazır olduğu açıklandı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Zelenski'nin öldürülmesi durumunda Ukrayna'nın yönetimin devamı konusunda planı olduğunu söyledi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin öldürülmesi durumunda Ukrayna'nın yönetimin devamı konusunda planı olduğunu söyledi. Amerikan CBS kanalına konuşan Blinken, Zelenski'nin geleceğini ve Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi.

Zelenski'nin görüştüğü liderlere birkaç kez "bu son görüşmemiz olabilir" dediğini hatırlatan sunucu, Blinken'e "Eğer Rusya Zelenskiy'i öldürürse bunun karşılığı ne olacak? Ukrayna'da onun başında olmadığı bir yönetimi desteklemek için bir acil durum planınız var mı?" diye sordu.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Ukraynalıların bunun için şu anda detayına girmeyeceğim planları mevcut, ancak şunu söyleyebilirim ki biz yönetimin şu ya da bu şekilde devamını isteriz." diye cevap verdi.

Polonya ile savaş uçağı konusunda çalışıyoruz
Öte yandan Blinken, ABD ile Polonya arasında Ukrayna ordusuna savaş uçağı temini noktasında nasıl bir iş birliği olduğuna yönelik soruya cevap verirken, Washington ile Varşova arasında bu konuda çok yakın bir görüşme trafiği olduğunu söyledi.

Blinken, "Şu anda Polonyalı dostlarımızla Ukraynalılara bu savaş uçaklarını temin etmeleri durumunda nasıl envanterlerini yeniden doldurabileceğimiz konusunda konuşuyoruz. Bu konuda aktif bir görüşme trafiğindeyiz." diyerek sürecin hızlı ilerlediğine işaret etti.

Uçuşa yasak bölge mümkün değil
Uçuşa yasak bölge oluşturulması gibi bir planın sahada mümkün olmadığını hatırlatan Blinken, Ukrayna'nın kendisini Rusya'ya karşı savunabilmesi içinse ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini dile getirdi.

Mig-22 ve Su-25 gibi Sovyet dönemi savaş uçakları verilemez
Öte yandan NBC kanalında aynı konuyla ilgili soruları yanıtlayan Blinken, Polonya'nın Ukrayna'ya Mig-22 ve Su-25 gibi Sovyet dönemi savaş uçakları vermesinin Polonya'nın kendi kararı olacağını ve bunun bir NATO kararı olmayacağını vurguladı.

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