Ukrayna sokakları ceset tarlasına döndü! Rusya, şehir savaşı için Suriye'den yabancı savaşçı topluyor!
RUSYA, daha önce şehir savaşlarını tecrübe etmiş Suriyeli yabancı savaşçıları Ukrayna'ya savaşmaya götürüyor. Rusya-Ukrayna savaşının 12. gününde de çatışmalar sürerken, Ukrayna sokakları ceset tarlasına dönüştü.
Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, adı açıklanmayan üst düzey bazı Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Moskova yönetiminin Ukrayna'daki savaşın gidişatı doğrultusunda yeni yöntemler için arayışta olduğunu yazdı. Ukrayna sokakları ise sivilleri hedef alan saldırılar nedeniyle adeta ceset tarlasına dönüşürken, savaşın 12. gününde de çatışmalar devam ediyor...
Rusya, Suriye'den yabancı savaşçı topluyor
Wall Street Journal gazetesine konuşan 4 ABD'li yetkili, başta Kiev olmak üzere Ukrayna'da şehir savaşlarının yaşanması ihtimalinin artması üzerine Rusya'nın Suriye'den yabancı savaşçı götürmek üzere bu kişileri topladığını iddia etti.
Dolgun maaş ve sınırlı süre
Haberde, Rusya'nın Suriye'de şehir savaşlarında tecrübeli olan yabancı savaşçıları özellikle Kiev odaklı olarak topladığı ve bu kişilere belirli bir maaş karşılığında ve sınırlı süreyle sözleşme önerdiği ifade edildi.
ABD'li yetkililer, şu ana kadar bu süreçte kaç Suriyeli yabancı savaşçının toplandığı ya da bu kişilerin ne zaman Ukrayna'ya gönderileceği gibi detayların ise henüz net olmadığını belirtti.