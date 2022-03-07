BIST 1.991
DOLAR 14,29
EURO 15,58
ALTIN 909,09
HABER /  DÜNYA

Fransa'dan Rusya'ya net mesaj savaş uçakları Polonya semalarında

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fransa'dan Rusya'ya net mesaj savaş uçakları Polonya semalarında

Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla birlikte Fransız Rafale savaş uçakları, Polonya hava sahasında devriye uçuşları gerçekleştirmeye başladı.

Abone ol

Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla birlikte Fransız Hava Kuvvetlerine bağlı Rafale savaş uçaklarının, NATO'nun doğu kanadında, ittifakın caydırıcılığı kapsamında Polonya havasında uçtuğu belirtildi.

Rafale uçaklarının ülkenin güneyindeki Mont-de-Marsan hava üssüden günde iki kez kalkış gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, devriye uçuşlarının ardından uçakların tekrar Fransa’ya döndüğü kaydedildi.

Öte yandan 8-9 saat süren devriye uçuşlarında, Rafalelere C-135 ile A330 Phenix MRTT yakıt ikmali uçakları eşlik etti.

Paris yönetimi NATO bünyesinde, Ukrayna’nın komşusu Romanya’ya 500 asker ile zırhlı araç, Estonya’ya ise Mirage 2000 modeli 4 savaş uçağı ve 200–250 asker göndereceğini duyurmuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ukrayna'nın Lviv kentinde casus şüphelisi direğe bağlandı
Foto Galeri Ukrayna'nın Lviv kentinde casus şüphelisi direğe bağlandı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya ateşkes ilan etti! Ukrayna 'gıda kıtlığı' önlemi aldı buğday, et, yulaf ve şeker satmayacak!
Rusya ateşkes ilan etti! Ukrayna 'gıda kıtlığı' önlemi aldı buğday, et, yulaf ve şeker satmayacak!
ABD düğmeye bastı! Rusya'nın çanına ot tıkayacak petrol yasağı geliyor
ABD düğmeye bastı! Rusya'nın çanına ot tıkayacak petrol yasağı geliyor
Sağlık Bakanlığı binlerce doktor, diş hakimi ve eczacı ataması yapacak! Emekli doktorlar da başvurabilecek
Sağlık Bakanlığı binlerce doktor, diş hakimi ve eczacı ataması yapacak! Emekli doktorlar da başvurabilecek
ABD açıkladı! Rusya, Ukrayna lideri Zelenski'yi öldürürse B Planı hazır!
ABD açıkladı! Rusya, Ukrayna lideri Zelenski'yi öldürürse B Planı hazır!
İsmail Kartal: Kırmızı karta kadar bütün planlarımız tutmuştu
İsmail Kartal: Kırmızı karta kadar bütün planlarımız tutmuştu
Abdullah Avcı: 20 yıldır hakemlerle ilgili konuşmuyorum
Abdullah Avcı: 20 yıldır hakemlerle ilgili konuşmuyorum
Trabzonspor maçında skandaldan dönüldü! Hakem Zorbay Küçük'e saldırıyı Fenerbahçe kalecisi Altay önledi
Trabzonspor maçında skandaldan dönüldü! Hakem Zorbay Küçük'e saldırıyı Fenerbahçe kalecisi Altay önledi
Açıklama ABD'den geldi: Zelenskiy öldürülürse Ukrayna'nın planları var
Açıklama ABD'den geldi: Zelenskiy öldürülürse Ukrayna'nın planları var
Türkiye 6 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 6 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Fenerbahçe nefes kesen maçta lider Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı
Fenerbahçe nefes kesen maçta lider Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı