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Rusya Çeçen lider Kadirov üzerinden Zelenskiy'i tehdide devam ediyor: Son şansın Saakaşvili gibi olursun

Rusya Çeçen lider Kadirov üzerinden Zelenskiy'i tehdide devam ediyor: Son şansın Saakaşvili gibi olursun

Rusya'nın Çeçen Müslümanlar ile mücadelesinde babası Ahmet Kadirov'un Rusya ile anlaşmasıyla Rusya güdümlü Çeçen devletinin babasından sonra lideri olan Kadirov Putin'e bağlılığını sürdürmeye devam ediyor.

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Rusya'ya destek için Ukrayna'ya asker gönderen ve Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçen lideri Kadirov, Zelenski'i tehdit ederek "Gerçekten korkuyla yaşayarak hayatının sonuna kadar Saakaşvili'nin izinden gitmek istiyor musun? Şansını çok zorlama" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 11. gününde de sürüyor. Savaşın başlarında Rusya'ya destek için Ukrayna'ya asker gönderen Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tehdit ederek ve son bir uyarıda bulundu.

Görevini devretmesinin nedeni
Rusya basınından Pravda'nın haberine göre Kadirov, Zelenski'e seslenerek görevini eski devlet başkanı Viktor Yanukoviç'e devretmesini istedi. Mesajında Gürcistan'ın eski lideri Saakaşvili'yi hatırlatan Kadirov, "Gerçekten korkuyla yaşayarak hayatının sonuna kadar Saakaşvili'nin izinden gitmek istiyor musun? Bu senin için en iyi seçenek olmaz, değil mi? Şansını çok zorlama. Ben seni bir başkan olarak görmüyorum ve o şekilde hitap etmiyorum. Yasalara göre Viktor Yanukoviç halen Ukrayna'nın lideri. Görevini ona ver ve kaderine razı ol" dedi.

Tek şansını kullan yoksa...
Sözlerine devam eden Kadirov, " Rusya'ya güveniyorsan ve diyaloğa hazır olursan, o zaman sana doğru adım atmaya, sana sığınma hakkı vermeleri ve kendini kurtarman için Rusya Devlet Başkanı'ndan bizzat ricada bulunmaya hazırım. Bütün bunlar, şimdi beni dinlersen ve tek şansını kullanırsan mümkün olacak. Kaçacak bir yerin yok" ifadelerini kullandı.

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