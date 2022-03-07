BIST 1.980
DOLAR 14,34
EURO 15,59
ALTIN 920,97
HABER /  GÜNCEL

Kadınlar Günü ne zaman 2022 8 Mart nasıl ortaya çıktı?

Kadınlar Günü ne zaman 2022 8 Mart nasıl ortaya çıktı?

Kadın hakları açısından büyük önem taşıyan, kadınların nasıl bu günlere geldiğini hatırlatan 8 Mat Dünya Kadın Hakları Günü 2022 yılında yarın yani salı günü kutlanacak. Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında ilan edilen Dünya Kadınlar Günü'nün tarihi çok eskilere dayanıyor. Peki 8 Mart nedir, Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı?

Abone ol

Kadın hakları açısından bugünlere nasıl gelindiğinin hatırlanmasına olanak sağlayan Dünya Kadınlar Günü, her yıl aynı tarihte çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Gözler şimdi gelenekselleşen bugünün 2022 de ne zaman kutlanacağında. Peki, 2022 Kadınlar Günü ne zaman? Dünya'da ve Türkiye'de çeşitli mesajlar ve etkinliklerle kutlanan Kadınlar Günü hangi güne denk geliyor? İşte 8 Mart tarihi

Kadınlar Günü ne zaman: Dünya Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler tarafından bu şekilde tanımlanmış olarak her yıl 8 Mart'ta kutlanan uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. Dünya Kadınlar Günü, kadın hakları hareketinde bir odak noktasıdır.

Kadınlar Günü neden kutlanır: Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında sosyalizmin yayılmasından çekinen bazı ülkelerde anılması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü, 1960'lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen çeşitli gösterilerde anılmaya başlanmasıyla Batı Bloku ülkelerinde daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını kabul etti.

Dünya Kadınlar Günü tarihi:

26-27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde toplanan 2. (Sosyalist) Enternasyonal'e bağlı Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda Almanya Sosyal Demokrat Partisi delegeleri Clara Zetkin, Kate Duncker ve arkadaşları bundan böyle her yıl bir "Kadınlar Günü" düzenlenmesi önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Türkiye'de Kadınlar Günü:

Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında, iki komünist kız kardeş Rahime Selimova ve Cemile Nuşirvanova'nın girişimi ile gerçekleştirildi. Bu tarihten sonra yıllar boyunca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarına izin verilmedi. 1975 yılında "Birleşmiş Milletler Kadın On Yılı" ilan edildi. Türkiye de bu kapsamda yer aldığı için 1975 yılında Türkiye'de "Kadın Yılı Kongresi" yapıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün 1975 yılında kutlanmaya başlamasında İlerici Kadınlar Derneği’nin faaliyetleri de etkili oldu. Böylece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapalı ortamlardan sokaklara ve meydanlara çıktı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tarihe geçeçek kare! Ukrayna'da Rus işgaline karşı savaşan çift cephede evlendi: Düşmanı püskürteceğiz
Tarihe geçeçek kare! Ukrayna'da Rus işgaline karşı savaşan çift cephede evlendi: Düşmanı püskürteceğiz
Manchester derbisinde farklı skor! Real Madrid arayı açıyor Milan liderliğe yükseldi
Manchester derbisinde farklı skor! Real Madrid arayı açıyor Milan liderliğe yükseldi
Kilise kapısında 'erik dalı' oynayanlar beraat etti
Kilise kapısında 'erik dalı' oynayanlar beraat etti
Üçüncü cemre düştü mü 2022 nereye düşecek? Cemre düşme sırası
Üçüncü cemre düştü mü 2022 nereye düşecek? Cemre düşme sırası
İbrahim Kalın: Ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz
İbrahim Kalın: Ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz
Avrupa'da gaz fiyatları 242 avroyla rekor tazeledi
Avrupa'da gaz fiyatları 242 avroyla rekor tazeledi
'Sıkıyönetim ilan edilmeli' diyen Burak Elmas futbol batık durumda deyip açıkladı: Ortak TV kanalı bombası geldi
'Sıkıyönetim ilan edilmeli' diyen Burak Elmas futbol batık durumda deyip açıkladı: Ortak TV kanalı bombası geldi
İstanbul'da 5 ilçede 5 saatlik su kesintisi İSKİ duyurdu
İstanbul'da 5 ilçede 5 saatlik su kesintisi İSKİ duyurdu
Yunanistan Başbakanı Miçotakis Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye geliyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye geliyor
Rusya Çeçen lider Kadirov üzerinden Zelenskiy'i tehdide devam ediyor: Son şansın Saakaşvili gibi olursun
Rusya Çeçen lider Kadirov üzerinden Zelenskiy'i tehdide devam ediyor: Son şansın Saakaşvili gibi olursun