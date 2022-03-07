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Hasan Cemal ABD'yi överken abarttı Ahmet Hakan tepki gösterdi

Hasan Cemal ABD'yi överken abarttı Ahmet Hakan tepki gösterdi

T24 yazarı Hasan Cemal'in Amerikan propagandası yaptığı yazısına tepki gösteren Ahmet Hakan, "Amerika’ya bir gıdım sempatin varsa onu da alıp götürüyor." dedi.

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Yazar Hasan Cemal'in Amerika'yı öve öve bitiremediği “Amerika, Avrupa Birliği, NATO, Batı İttifakı olmasaydı…” başlıklı yazısı konuşuluyor.

Türkiye’nin ABD, Avrupa Birliği ve NATO’ya ihtiyacının olduğunu öne süren Cemal, “Amerika, NATO, Batı ittifakı olmasaydı, dünyada bugün demokrasi, özgürlük, hukukun üstünlüğü ve insan hakları rejimlerinin yerinde yeller esiyor olurdu. Her tarafta totaliter kafalı, demokrasi ve özgürlük düşmanı Putin’ler kol geziyor olurdu.” ifadelerini kullandı.

Tartışılan yazı Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın gündemindeydi. Cemal'e eleştiriler yönelten Hakan, bugünkü yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Öyle çocuksu bir Amerikan propagandası yapmış ki Hasan Abi... Amerika’ya bir gıdım sempatin varsa onu da alıp götürüyor. Amerikan hariciyesi...
“Hasan Abi... Tamam, bizdensin. Tamam, bizi kolluyorsun. Thank you. Ama Allah aşkına bu kadar körü körüne, bu kadar çocuksu bir tarzda övme bizi. Bak, Allah’ın adını verdik. Ne olur övme” diye yalvarsa... Hiç şaşırmayacağım."

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