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TESK Başkanı Palandöken: Rusya Ukrayna savaşı gıda krizine neden olmaz

TESK Başkanı Palandöken: Rusya Ukrayna savaşı gıda krizine neden olmaz

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'nin gıda ve tarım ürünlerinde kendi kendine yetebilen bir ülke olduğunu belirterek, "Rusya-Ukrayna savaşı hiçbir zaman ülkemizde gıda krizine neden olmaz, yeter ki kurallar uygulansın." ifadesini kullandı.

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Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde gıda fiyatlarında yaşanan gelişmelere değindi.

Türkiye'nin gıda ve tarım ürünleri açısından kendi kendine yetebilen bir ülke olduğuna işaret eden Palandöken, "Rusya-Ukrayna savaşı hiçbir zaman ülkemizde gıda krizine neden olmaz, yeter ki kurallar uygulansın." değerlendirmesini yaptı.

Piyasada rekabet ortamının oluşması açısından küçük esnafın desteklenmesinin önemine dikkati çeken Palandöken, fiyatların düşmesi için piyasanın birkaç firmanın tekeline bırakılmaması uyarısında bulundu.

Palandöken, elektrik, doğal gaz, akaryakıt gibi tüm ürünlerin fiyatlarını doğrudan etkileyen ürünlere belirli bir süre zam yapılmaması durumunda fiyatların kısa sürede normale döneceğini bildirdi.

Perakende Yasası'nın zaman kaybedilmeden güncellenmesi çağrısında bulunan Palandöken, şunları kaydetti:


"Alım gücü düşen halkın, panikleyerek ihtiyacından fazla ürün alması hem kendi ekonomisini hem de arz talep dengesini olumsuz etkiliyor. Halkta bu paniğin oluşmasına neden olanlara itibar edilmemeli. TESK olarak bu konuda gerekli tedbirleri alarak fiyat istikrarının korunması için birlik, federasyon ve odalarımıza genelge gönderdik."

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