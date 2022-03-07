Muazzez Abacı'nın kızı Saba Abacı kaç yaşında babası kimdir?

Türk Sanat Müziğinin duayen isimlerinden olan Muazzez Abacı'dan gelen son haber sevenlerini üzdü. Uzun süredir sahnelere ara veren 74 yaşındaki Muazzez Abacı'ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konuldu. Bu iddianın ardından Muazzez Abacı'nın hastalığı ve hayatı merak edildi. Peki kimdir Muazzez Abacı, kaç kere evlendi, kızı Saba Abacı'nın babası kimdir?

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Sayısız şarkıya hayat veren, sesi ile bir döneme damga vuran şarkıcı Muazzez Abacı'dan gelen son haberler sevenlerini üzdü. Son günlerde sağlık sorunları yaşadığı bilinen Muazzez Abacı'ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konuldu. Bu iddia sonrasında Muazzez Abacı'nın hastalığı ve hayatı merak konusu oldu. 74 yaşındaki Muazzez Abacı aslen Ankaralı. 4 kez evlilik yapan Muazzez Abacı'nın ilk eşi Abdurrahman Abacı olmuştur. Muazzez Abacı'nın Saba Abacı adında bir çocuğu vardır.

Muazzez Abacı'nın son durumu nasıl: Usta sanatçı Muazzez Abacı'dan üzücü haber geldi. 74 yaşındaki Abacı'ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğu iddia edildi.

4 kez evlilik yapan Muazzez Abacı'nın ilk eşi Abdurrahman Abacı olmuştur. Muazzez Abacı'nın Saba Abacı adında bir çocuğu vardır.

Alzheimer nedir:

Halk arasında bunama olarak bilinen Alzheimer hastalığı, hafızayı etkileyen yakın zamanı hatırlayamama ile başlayan; zamanı ve bulunduğu yeri unutma, karıştırma, günlük yaşam kalitesinde bozulma ile seyreden yüzde 5 genetik özelliği olan, tedavi edilebilen, yalnız şifa sağlanamayan bir hastalıktır.

Muazzez Abacı kimdir:

Abacı 12 Kasım 1947'de Ankara'da doğdu. İlk olarak Ankara Radyosuna 1966'da girdi. 1973'te ilk plağı Bir Sen Kaldın İçimde Kervan Plak yapımcılığında ile çıkardı. Klasik ve çok sesli Türk Müziğinin popülerlik kazanmasını sağlayan isimlerden biri oldu ve çok sevildi.

Ancak istikrarsız özel hayatı nedeniyle[kaynak belirtilmeli]sahne ve plak çalışmaları kesintilere uğradı. Sırasıyla Kervan, As, Yavuz Plak şirketleri hesabına pek çok 45'lik ve LP doldurdu. Başlıca albümleri Dönüş (1978), Yasemen (1981), Sevdiklerinizle (1983), Şakayık (1986), Felek (1989), Vurgun (1990), Sensiz Olmadı (1991) ve Efendim (1992) olan sanatçı özellikle "Şakayık" ve "Vurgun" adlı kendisiyle özdeşleşmiş iki eseriyle hemen hatırlanır.

1990 yılında Cemal Safi'nin sözlerini yazdığı "Vurgun" adlı şarkı ve albümle kariyerinin zirvesine çıkan sanatçı, 2000'li yılların başlarında, Türk Sanat Müziği'ndeki genel durgunluğun ve gerilemenin de etkisiyle, kendini müzik gündeminden belirgin şekilde geri çekmiştir.2007 yılında Hayalin İçin Söyle programında jüri olarak yer almıştır.Özel mekanlarda ve halk konserlerinde her ay 1 veya 2 kez sahneye çıkmaktadır.