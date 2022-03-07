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Berat Albayrak'tan bomba kitap! Adı 'Burası çok önemli' olan kitap bakın kaç lira

Berat Albayrak'tan bomba kitap! Adı 'Burası çok önemli' olan kitap bakın kaç lira

INSTAGRAM üzerinden yayınladığı mesajla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan bomba kitap geldi, Albayrak kitabına "Burası Çok Önemli" ismini verirken, kitabın cuma günü itibarıyla satışta olacağı açıklandı.

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Sabah grubunu da bünyesinde barındıran Turkuvaz Kitap, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kitabını duyurdu. Twitter'dan yapılan açıklamada, "Berat Albayrak tarafından kaleme alınan “Burası Çok Önemli!” cuma günü tüm kitapçılarda" denildi. Kitabın satış fiyatı 40 lira olarak duyuruldu.

Kitabın adı : Burası çok önemli
288 sayfalık kitabın ismi ise sosyal medyada gündem oldu. Berat Albayrak Ekonomi Bakanlığı yaptığı dönemde ekonomi programlarını açıklarken sıklıkla 'Burası çok önemli' cümlesini kullanırdı. Sosyal medyada da Berat Albayrak'ın bu cümlesi bazen olumlu bazen olumsuz anlamda bir çok kez gündem olmuştu. 

berat albayrak kitap : Burası çok önemli

Kitabın tanıtım bülteninde şu ifadeler yer aldı:
Burası Çok Önemli! - Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye Kitap Açıklaması Şunu çok net bir biçimde ifade edebilirim ki biz köprüyü geçtik.
EVET!
Türkiye Cumhuriyeti olarak biz artık köprüyü geçtik. Çok da uzun bir süre kalmadı; 2030 yılını dahi bulmadan ekonomik ve refah düzeyi olarak ülke tarihinin en güçlü dönemine gireceğiz... Kişi başı gelir, cari denge, istihdam ve üretim anlamında dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olma sürecimiz başlayacak. Tarihten aldığı büyük mirasla... Üç kıtanın kesişim noktasındaki jeopolitik ve jeostratejik konumuyla... Özellikle son 20 yıldır konsolide ettiği bölgesel ve küresel tecrübeyle... Sahip olduğu güçlü liderlikle... Ulaşımdan savunma sanayiine, ekonomiden enerjiye inşa ettiği sağlam altyapı ve kapasitesiyle... Türkiye bu tasavvuru ortaya koyabilmeye namzet en önemli ülkelerden biri olacaktır.

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