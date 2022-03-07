Güniz Akkuş eski polis hali nasıldı? Hanımağa Güniz Akkuş sevgilisi kimdir?

Sedat Peker'e kafa tutarak bir dönem gündeme gelen, 19 yaş küçük sevgilisi Fırat Şimşek'ten şikayetçi olan Hanımağa Güniz Akkuş'un mahkemede verdiği ifadeler şok etti. Can güvenliği yok silah ruhsatı almak istiyorum diyen Güniz Akkuş'un hayatı merak edildi. Peki eskiden polis olan Güniz Akkuş kimdir, aslen nereli?

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Hanımağa lakaplı eski polis yeni çete lideri Güniz Akkuş'un mahkemede verdiği ifadeler şok etti. Sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri savuran iki çeteye yönelik açılan davada ifade veren Güniz Akkuş, "Can güvenliğim yok görüntülerim sızdırıldı" deyip mahkemeden silah ruhsatı almak için izin istedi. Mahkeme de kabul etti. Bu gelişmenin ardından Güniz Akkuş'un hayatı yeniden merak konusu oldu. Eskiden polis olan, şimdilerde çete lideri olmakla suçlanan Güniz Akkuş 15 yaşında polis olmaya karar verdi.

"Kasten öldürme", "yaralama ve yağma" gibi olaylara karıştığı gerekçesiyle suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, örgütün elebaşılığını yaptığı belirlenen ve geçtiğimiz aylarda tutuklanan Güniz Akkuş, sosyal medyada başka bir çete üyeleriyle birbirlerini ölümle tehdit ettikleri için yargılandığı davada ifade verdi.

28 yıla kadar hapsi istenen Akkuş, özel görüntüleri ile şantaja uğradığını belirterek, can güvenliği olmadığını söyledi.

Giyim tarzı, hareketleri ve sözleri ile bir anda gündem olan Güniz Akkuş kimdir, aslen nereli, evli mi gelin birlikte tanıyalım...

Polis olmaya karar verdi: Güniz Akkuş, 15 yaşına kadar ailesiyle Almanya'da yaşadı. Tatil için geldiği Antalya'da gördüğü motorlu polis ekipleri Yunuslar'a hayran kalan Akkuş, polis olmaya karar verdi. Almanya'daki arkadaş çevresinden hoşlanmayan ailesi, Türkiye'ye gelerek polis olmasına razı oldu.

Kilis'e sürgün edildi: Arkadaşları tarafından hızlı atak ve başına buyruk biri olarak tanımlanan Güniz Akkuş, takıştığı amirinin açtırdığı soruşturmanın ardından Kilis'e sürgün edildi. Daha sonra da aynı amirini tehdit ettiği için meslekten ihraç edildi.

Haraç çetesi kurdu: Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş, görevden ihraç edildikten sonra İstanbul'a döndü. Suç dünyasını yakından tanıyan 28 yaşındaki Güniz Akkuş, burada 20 kişilik bir haraç çetesi kurdu.

Küçük barlar hedefi oldu: İstanbul'un eğlence mekânlarında kendini Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli emniyet amiri olarak tanıtıp haraç isteyen "Hanım ağa" önce Etiler bölgesindeki küçük barları hedef seçti.

Zamanla sosyetenin takıldığı ünlü mekânları da haraca bağladığı iddia edildi. Güniz Akkuş son olarak ünlü eğlence merkezi Reina'yı hedef seçince yakalandı.