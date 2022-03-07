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Fahrettin Koca 19-25 Şubat illere göre koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Fahrettin Koca 19-25 Şubat illere göre koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19-25 Şubat arasındaki illere göre 100 bin kişi içinde bir haftalık koronavirüs vaka sayısını duyurdu. Haritaya göre Ankara ve İstanbul büyükşehirler vaka sayısının en çok arttığı 10 il arasına yeniden girdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından böyle duyurdu: "19-25 Şubat arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."

19-25 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kırşehir, Aksaray, Eskişehir, Bolu, Bilecik, Ardahan, Sivas, Ankara, Isparta, İstanbul.

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