BIST 1.980
DOLAR 14,37
EURO 15,58
ALTIN 922,89
HABER /  DÜNYA

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba 500 kiloluk patlamamış bombayı paylaştı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba 500 kiloluk patlamamış bombayı paylaştı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Çernihiv'deki bir konut binasına düşen patlamamış bir bombanın fotoğrafını paylaşarak NATO'yu 'uçuşa yasak bölge' ilan etmeye çağırdı.

Abone ol

Rusya-Ukrayna savaşında 12. güne girilirken kentlerdeki çatışmalar ve yoğun bombardıman devam ediyor.

Sivillerin tahliyesi için insani koridor çağrıları peş peşe gelirken insanların cansız bedenlerinin yer aldığı acı kareler savaş gerçeğini bir kez daha tüm dünyanın gözleri önüne seriyor.

Ukrayna'dan gelen dikkat çeken karelerden birini Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Bakanın yayınladığı görüntüde 500 kg'lik devasa bir bomba kent merkezinde patlamamış halde duruyor.

Ukrayna'nın stratejik kentlerinden biri olan ve Kiev’in kuzey doğusundaki Chernihiv ilk günden beri Rusların yoğun saldırılarına maruz kaldı. Dün yapılan bir bombardıman sırasında 500 kg'lık Rus bombası bir binanın üzerine düştü ancak patlamadı.

Ukraynalı bakan: bir şeyler yapın
Patlamayan bu bombanın aksine, Rus güçlerinin ülkeyi işgal etmesinden bu yana birçok başka bombanın patladığını ve binlerce Ukraynalı sivilin hayatını kaybettiğine dikkat çeken Ukraynalı Bakan, kan dökülmesini önlemenin tek yolunun Ukrayna hava sahasını kapatmak veya ülkeye savaş uçakları tedarik etmek olduğunu söyledi.

Kuleba açıklamasında, “Bu korkunç 500 kg'lık Rus bombası, Çernihiv'de bir binaya düştü ve patlamadı. Patlayan bombaların pek çoğu da masum erkekleri, kadınları ve çocukları öldürdü. Halkımızı Rus barbarlarından korumamıza yardım edin! Gökyüzünü kapatmamıza yardım edin, bize savaş uçakları sağlayın. Bir şeyler yapın” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Güniz Akkuş eski polis hali nasıldı? Hanımağa Güniz Akkuş sevgilisi kimdir?
Güniz Akkuş eski polis hali nasıldı? Hanımağa Güniz Akkuş sevgilisi kimdir?
Ekmekten sonra diğer korku makarnada! Savaş makarnayı vuracak mı?
Ekmekten sonra diğer korku makarnada! Savaş makarnayı vuracak mı?
TESK Başkanı Palandöken: Rusya Ukrayna savaşı gıda krizine neden olmaz
TESK Başkanı Palandöken: Rusya Ukrayna savaşı gıda krizine neden olmaz
Rusya Çin'e yöneldi son 12 yılın yüksek seviyesine çıktı
Rusya Çin'e yöneldi son 12 yılın yüksek seviyesine çıktı
Kadın kılığına girmesi fayda etmedi! Ukrayna'dan kaçarken yakalandı: Kahramanı tanıyın
Kadın kılığına girmesi fayda etmedi! Ukrayna'dan kaçarken yakalandı: Kahramanı tanıyın
İçişleri Bakanlığı Türkiye'ye giriş yapan Ukraynalı sayısını açıkladı
İçişleri Bakanlığı Türkiye'ye giriş yapan Ukraynalı sayısını açıkladı
Güniz Akkuş kimdir nereli çete lideri Hanımağa Güniz Akkuş kaç yaşında?
Güniz Akkuş kimdir nereli çete lideri Hanımağa Güniz Akkuş kaç yaşında?
Şubat ayı ikinci el otomobil satışlarında dikkat çeken değişim
Şubat ayı ikinci el otomobil satışlarında dikkat çeken değişim
Antalya'da halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle gitti! Gerçeği öğrenince inanamadı: Kalbi dev gibi olmuştu
Antalya'da halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle gitti! Gerçeği öğrenince inanamadı: Kalbi dev gibi olmuştu
Emniyet'ten 8 Mart uyarısı: Kesinlikle müsaade edilmeyecek
Emniyet'ten 8 Mart uyarısı: Kesinlikle müsaade edilmeyecek