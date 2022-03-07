İsveç'te NATO'ya katılım isteği artıyor Rusya tehdit etmişti

Rusya-Ukrayna savaşı, daimi tarafsızlık statüsüne sahip İsveç'te NATO üyeliğine desteğin artmasına neden oldu. Rusya İsveç ve Finlandiya'yı NATO üyeliği için uyarmıştı.

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İsveç devlet televizyonu SVT'nin yaptırdığı anket, İsveç'te ilk kez NATO üyeliği isteyen vatandaşların oranının yükseldiğini, halkın yüzde 49'unun ittifaka katılımı desteklediğini ortaya koydu.

Rusya-Ukrayna savaşından önce İsveç'te NATO üyeliğini destekleyenlerin oranı sadece yüzde 25 iken, 218 yıldır savaş göremeyen ve tarafsızlığını koruyan ülkede bu destek önemli bir tutum değişikliği olarak yorumlanıyor.

"Rusya korkusunun", İsveç'te NATO üyeliğine sıcak bakmayan vatandaşların fikir değiştirmesine neden olduğu ifade ediliyor.

Konuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan İsveçli sanatçı ve akademisyen Anders Angsvik, ülkesinin çok daha önce NATO'ya girmesi gerektiğini görüşünü paylaştı.

Uzun yıllardır Rusya tehdidi ile yaşadıklarını söyleyen Angsvik, "Annem Finlandiyalı. İsveç'e Rusya'nın işgali nedeniyle kaçıp sığınmış. Bu anlattığım olay 200 sene önce değil 80 yıl önce olmuş. Rusların her daim bu bölgede savaş açma ihtimali var. Ruslara karşılık verecek ne askerimiz ne de gücümüz var. Bu yüzden NATO'ya üye olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

İş adamı Vlado Radakovic de Avrupa'da ve İsveç'te savaş istemediklerini vurgulayarak "İsveç'e olası bir saldırıya karşı NATO'ya girilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak bu şekilde kendimizi güvende hissedebiliriz." diye konuştu.

Öğrenci Ella Namngivna ise NATO üyeliğinin İsveç'i doğrudan hedef haline getireceğini, dolayısıyla buna karşı olduğunu aktardı.

NATO üyeliği aceleye getirilmeyecek

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada, kamuoyu araştırmalarını temel alarak bir günde karar değiştiremeyeceklerini ifade etmişti.

Hultqvist, NATO üyeliğinin aceleye getirilmeyeceğini ve bu konudaki tartışmaların süreceğini sözlerine eklemişti.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson da NATO'ya üyeliği konusunda net söylemlerden kaçınarak, Avrupa'da güvenlik durumunun değiştiğini, bu nedenle Finlandiya ve NATO ile askeri iş birliğini güçlendireceklerini söylemişti.

Dünyanın diğer bölgelerinde çıkan savaşlar karşısında daimi tarafsızlık statüsü gereği sessiz kalan İsveç, Rusya-Ukrayna savaşında bu tutumunu değiştirmiş, Avrupa Birliği'nin (AB) diğer üyeleri gibi Rusya'ya hava sahasını kapatmış ve Ukrayna'ya tanksavar, çelik yelek, kask gibi askeri malzemeler göndermişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de İsveç ile iş birliği yapıldığını fakat İsveç'e saldırı durumunda tam bir güvenlik garantisi verilemeyeceğini belirtmişti.

NATO'ya üye olmak ile olmamak arasında fark bulunduğuna işaret eden Stoltenberg, "İsveç, NATO'nun çok yakın bir ortağıdır. Birlikte tatbikat yapıyoruz ve çeşitli konularda çalışıyoruz. Bu durum NATO ve İsveç için önemlidir. Ancak İsveç, 5. madde kapsamında değildir. İsveç, tüm NATO ülkeleri için geçerli olan tam bir güvenlik garantisi kapsamında değildir. NATO'ya üye olmak ile olmamak arasında fark da buradadır." şeklinde konuşmuştu.