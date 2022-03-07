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Rus sporcu 'Z' yazılı mayosuyla podyuma çıktı! Skandala tepki yağdı: Z sembolünün anlamı...

Rus sporcu 'Z' yazılı mayosuyla podyuma çıktı! Skandala tepki yağdı: Z sembolünün anlamı...

RUSYA'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken bölgedeki gerilim spora da yansıdı. Rus jimnastikçi 20 yaşındaki Ivan Kulyak'ın Artistik Jimnastik Dünya Kupası ödül törenine 'Z' harfinin yazılı olduğu mayo ile çıkması tepki uyandırdı.

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Rus jimnastikçi Ivan Kulyak, Doha'da düzenlenen Artistik Jimnastik Dünya Kupası ödül törenine ‘Z’ harfinin yazılı olduğu mayo ile çıkması büyük tepkiye neden oldu. Ukraynalı 15 yaşındaki Daniela Batrona ise Ruslarla aynı podyumda olmak istemediğini ifade ederek ödül törenine katılmak istemediğini söyledi. Kendi yaş kategorisinde 3'ncü olan Batrona'ya sadece kendisinin bulunduğu podyumda madalyası takdim edildi.

İngiliz The Guardian'da yer alan habere göre, yetkililer, "Uluslararası Jimnastik Federasyonu (FIG), Katar Doha'daki Apparatus Dünya Kupası'ndaki davranışı ardından Jimnastik Etik Vakfı'ndan Ivan Kuliak hakkında disiplin soruşturması açmasını isteyeceğini doğruladı" ifadelerini kullandı.



'Z' harfi ne anlama geliyor?
Rusların kullandığı Kiril alfabesinde 'Z' harfi yer almazken sözkonusu sembol, Ukrayna'ya saldırılar düzenleyen Rus tankları ve askeri araçlarının üzerinde yer alıyor. Daha önce de merak uyandıran bu sembolün Rusça'da 'ele geçirdik' anlamına gelen 'Zabiraem' kelimesinin baş harfi olan 'Z' olduğu belirtilmişti.

Sırbistan'da, 'Z' pankartlarıyla Rusya'ya destek gösterisi
Cumartesi günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya'ya ve Rus halkına destek gösterisi düzenlendi. Belgrad'da bir araya gelen aşırı sağcı "Halkın Devriyeleri" adlı grubun destekçileri, Rusya'ya destek sloganları attı. Destekçilerin ellerinde 'Z' harfinin bulunduğu pankartlar taşıması ise dikkat çekti.

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