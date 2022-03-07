Bu tarihlere aman dikkat! Deprem ve savaş uyarısı geldi: Hande Kazanova Dinçer Güner'den burç yorumları...

Astroloji uzmanı Dinçer Güner pazartesi günüyle ilgili burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Bu hafta hem Neptün etkisinden hem de Merkür’ün Balık burcuna geçişinden dolayı daha sezgisel davranacağız, kararlarımızda duygularımız hâkim olacak.