Bu tarihlere aman dikkat! Deprem ve savaş uyarısı geldi: Hande Kazanova Dinçer Güner'den burç yorumları...
Astroloji uzmanı Dinçer Güner ve Hande Kazanova burçlarla ilgili önemli uyarılar yaparken savaş ve deprem detayı dikkat çekti.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner pazartesi günüyle ilgili burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Bu hafta hem Neptün etkisinden hem de Merkür’ün Balık burcuna geçişinden dolayı daha sezgisel davranacağız, kararlarımızda duygularımız hâkim olacak.
Hesap hatalarına dikkat
Ayrıca zaman zaman kafa karışıklığı yaşayabileceğimiz, hesap hatalarına da çok dikkat etmemiz gereken bir hafta...
Etkisi 1 gün sürecek
Merkür’le Ay düğümleri arasında sert bir etkileşim olacak. Etki süresi + /- 1 gün... Fikirlerimizi ifade ederken aşırı inatçı ve dediğim dedik davranabilir; yeniliklere, yeni fikirlere kapalı olabiliriz.
Dikkatli olun
Açık fikirli olursak büyük farkındalıklar yaşayabiliriz. Yeni eğitimlere başlamak, seyahat planları yapmak için de uygun. İmza atmadan önce her zamankinden daha dikkatli okumalıyız.