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İstanbul'a kuvvetli kar yağışı ve Sibirya soğukları 9 Mart 2022 çarşamba geliyor

İstanbul'a kuvvetli kar yağışı ve Sibirya soğukları 9 Mart 2022 çarşamba geliyor

İSTANBUL için İBB'den Sibirya soğuk hava dalgası ve kar yağışı uyarısı geldi. Yoğun kar ve soğuklar 9 Mart 2022 çarşamba günü İstanbul'u vuracak. İBB önümüzdeki haftaya kadar sürecek diyor.

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Meteoroloji'nin, İstanbul'da çarşamba akşam saatlerinden itibaren soğuk hava dalgasının etkili olacağı açıklamasının ardından bir kar yağışı uyarısı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. İBB, İstanbul için "Sibirya soğuk hava dalgası ve kar yağışı" uyarısı yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKOM verilerine dayandırdığı uyarıda şöyle denildi:

-"AKOM verisine göre Çarşamba akşamdan itibaren İstanbul, Sibirya soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Hafta başına kadar etkili olması beklenen dondurucu soğuklar ve kar yağışına karşı ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Vatandaşlarımızı dikkatli olmaları noktasında uyarırız." 

Meteoroloji'nin beş günlük hava durumu tahminine göre ise İstanbul’da 9 çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor. 10 Mart Perşembe günü için de yoğun kar yağışı uyarısı var.  Hava sıcaklığının en düşük sıfır, en yüksek ise 4 derece olması bekleniyor. Meteoroloji Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan 5 günlük hava durumu tahmini şöyle:
istanbul kar 9 mart 2022 meteoroloji 5 günlük hava durumu

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