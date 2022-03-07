En sevgi dolu Kadınlar Günü mesajı resimli 8 Mart 2022 kutlama mesajları yeni

Salı günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü... Kadınların ekonomik ve sosyal yönden eşit olduğunun altını çizen 8 Mart Dünya kadınlar günü aslında bir mücadele günü. Kadının hayatın her alanında olduğunu ve asla geri planda kalmayacağının ispatı. Bu anlamlı ve özel gün için Kadınlar Günü mesajları, resimli 8 Mart kutlama sözleri sayfamızda.

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Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi “Dünyada her şey kadının eseridir.” Kadınların her alanda var olduğunun ispatı olan 8 Mart Kadınlar Günü'ne sadece bir gün kala en özel en güzel resimli 8 Mart mesajlarını, Kadınlar Günü kutlama sözlerini sizler için derledik.

Kadınların ekonomik ve sosyal yönden eşit olduğunun altının çizildiği 8 Mart Dünya kadınlar günü aslında bir mücadele günü. Kadının hayatın her alanında olduğunu ve asla geri planda kalmayacağının ispatı. Dünyada ilk kez 1921 yılında kutlanan Kadınlar Günü ülkemizde de 8 Mart'ta kutlanıyor.

8 Mart Kadınlar Günü Sözleri: Müminler için en güzel örnek Sevgili Peygamberimizdir. O, hanımlara karşı daima sevgi, saygı, hoşgörü ve anlayış göstermiş, bırakın dövmeyi; hanımlara karşı hiçbir zaman kaba davranmamış; hep güler yüzlü olmuştur. Dolayısıyla Peygamberimizin hanımlara karşı gösterdiği bu tavır, hepimiz için örnek olmalıdır. Bu vesile ile tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum.

Kadın, erkeği kılıçsız zapt eder ve ipsiz bağlar. (Tolstoy)

Korkmadan sokakta yürüyebildiginiz, cinsiyetinizden dolayı kendinizi kanıtlamak zorunda olmadığınız, saygı gördüğünüz daha iyi bir dünyada olmanız dileğiyle...Her zorluğun üstesinden gelen, kendine inanan, savaşan, sen yapamazsinlarin üzerine giden tüm kadınların KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN! Değerinizin farkında olun, siz özel varliklarsiniz.

Onlardan olduğumuz ve yaşamımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

Kadın, doğası gereği zayıftır; ama acıya en çok o dayanır. Kadının direncini kıran tek şey; hayal ettiği kişinin boş çıkmasıdır. Hayallerinizin boş çıkmaması ümidiyle, kadınlar gününüz kutlu olsun.

Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Kadınlar gününüz kutlu olsun.8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

Tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz arasında görev yapan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Sen hayatımın kutup yıldızı oldun, nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum, seni seviyorum! Kadınlar gününü en içten dileklerimle kutlarım.

Dünyada birçok insan vardır. Kimi mutlu, kimi mutsuz.. Kimi gülüyor, kimi ağlıyor.. Ama tüm güzelliklere ve mutluluklara layık biri var; O’da şu anda bu mesajı okuyor. “Kadınlar Günün Kutlu Olsun!”

Eğer yanınızda olsaydım size sımsıkı sarılır, yaşam boyu gözlerinizdeki ışıltının devam etmesini, huzurlu bir hayat sürmenizi dilerdim. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

Analarımız, bacılarımız, hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.

Eğer yanınızda olsaydım size sımsıkı sarılır, yaşam boyu gözlerinizdeki ışıltının devam etmesini, huzurlu bir hayat sürmenizi dilerdim. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

Analarımız, bacılarımız, hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.

Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

Bu sabah mavi bulutları avucuna, mutlulukları gönlüne, sevgimi usulca kalbine bırakıyorum. Güneş her zaman senin için doğsun, en güzel günler seninle olsun. Kadınlar günün kutlu olsun.

Güneş kadar sıcak, kar tanesi kadar berrak, yağmur kadar saf ve temiz bir ömür dileğiyle.. Kadınlar Günün Kutlu Olsun.