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ABD açıkladı: NATO ek kuvvetler konuşlandırdı NATO topraklarını savunacağız

ABD açıkladı: NATO ek kuvvetler konuşlandırdı NATO topraklarını savunacağız

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "NATO topraklarına bir saldırı olursa biz ABD olarak müttefiklerimizle buna karşılık vereceğiz ve NATO'nun her bir karış toprağını savunacağız" dedi.

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Rusya, Ukrayna'ya saldırırsa biz de NATO'nun doğu kanadına takviye yapacağız demiştik ve yaptık. Ek kuvvetler konuşlandırıldı." açıklaması yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 12'inci gününe girilirken kentte sivillerin kaçışı sürüyor. Litvanya'da konuşan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, 'NATO'nun doğu kanadına takviye yapıldı' açıklamasında bulundu.

Blinken, "Rusya, Ukrayna'ya saldırırsa biz de NATO'nun doğu kanadına takviye yapacağız demiştik ve yaptık. Ek kuvvetler konuşlandırıldı. Sürekli NATO'yla birlikte savunmamızı gözden geçiriyoruz." dedi.

Blinken, "Ukrayna sonunda kazanacak." ifadesini kullandı.

Blinken sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alenen egemenlik ihlal ediliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin yapacağımızı söylediğimiz şeyleri yaptık. Rusya saldırı yönünde bir seçim yaparsa her şeyi yapmaya hazırız. NATO müttefiklerimizle sürekli durumu güncellemesi yapıyoruz.

Rusya'nın neredeyse sıfıra yaklaştığını görüyoruz. İhracat geri çekilmeleri, önemli teknolojik şirketlerin geri çekilmesi mümkün oldu. Ukrayna'ya sunabildiğimiz yardımın etkisini de gördük. Bütün söylediklerimiz gerçekleşiyor. Rusya çok orantısız bir saldırıda bulundu, bu nedenle Rusya'ya baskıyı artırmayı hedefliyoruz

Gerek bir hafta, bir ay ya da daha uzun olsun, Ukrayna öne çıkacaktır ve zafer elde edecektir. NATO toprakları içinde saldırı herhangi bir gerçekleşirse biz NATO topraklarının her bir köşesini savunmak için adım atacağız."

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