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Türkiye'nin teklifini Rusya kabul etti Ukrayna ve Rusya'yı Türkiye bir araya getiriyor

Türkiye'nin teklifini Rusya kabul etti Ukrayna ve Rusya'yı Türkiye bir araya getiriyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna Dışişleri bakanlarının Antalya'da buluşma teklifinin kabul edildiğini duyurdu. Üçlü formatta görüşmenin yapılacağını açıklayan Çavuşoğlu "İki tarafı bir araya getirmek için çok çaba sarf ettik" dedi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla 10 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'nda üçlü formatta görüşeceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Rusya lideri Putin ile telefonda görüşmüştü. Rusya ve Ukrayna taraflarını Türkiye'deki Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya getirme için ikna çalışmaları yapıldığı biliniyordu. İbrahim Kalın de Rusya'ya tüm köprülerin atılmasının yanlışlığını belirterek "İki tarafla da konuşabilecek birileri olmalı' diyerek Türkiye'nin konumuna dikkat çekmişti. 

Mevlüt Çavuşoğlu "Çok çaba sarf ettik" diyerek Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın 10 Mart Perşembe günü Antalya'da görüşeceğini açıkladı.

Çavuşoğlu, "İki tarafı buluşturmak için yoğun tempo yürüttük. Dün Cumhurbaşkanımız, Putin'le görüşmesinde bu konuyu dile getirdi. Lavrov, görüşmeye hazır olduğunu dile getirdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı da toplantıya katılacağını bize bildirdi. Her iki bakan, toplantıda benim de yer almamı istediler. Dolayısıyla bu toplantıyı üçlü olarak gerçekleştireceğiz. 10 Mart Perşembe günü bu toplantıyı inşallah Antalya'da gerçekleştireceğiz. Bu toplantının dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da Lavrov ve Kuleba arasındaki temasın Antalya Forumu'nun oturum aralarında planlandığını doğruladı.

Bugün müzakere masası üçüncü kez toplanıyor

Önceki akşam ise iki ülke heyetlerinin bugün üçüncü kez müzakere masasına oturmasına karar verildi. Tüm gözler bugün saat 15.00'te Belarus sınırında yapılacak görüşmeden çıkacak sonuçlara çevrilmiş durumda.

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