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Tanesinden 5 bin TL kazanıyor! Uşak'ta hobisini mesleğine çevirdi: Paraya para demiyor

İhlas Haber Ajansı
Tanesinden 5 bin TL kazanıyor! Uşak'ta hobisini mesleğine çevirdi: Paraya para demiyor

Çocukluktan gelen kuşlara duyduğu ilgiyi mesleğine dönüştüren Ramazan Sarı ülke şartlarında gayet iyi gelir elde ettiğini söyledi.

Tanesinden 5 bin TL kazanıyor! Uşak'ta hobisini mesleğine çevirdi: Paraya para demiyor

Ramazan Sarı (41), çocukluktan gelen kuşlara merakı nedeniyle mesleği elektrik teknikerliğini bırakarak egzotik hayvan yetiştiricisi olmaya karar verdi. 

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Tanesinden 5 bin TL kazanıyor! Uşak'ta hobisini mesleğine çevirdi: Paraya para demiyor

Çocukluğunda apartman dairesine kümes yaparak kanatlı hayvan besleyen Ramazan Sarı, Uşak’ın Banaz ilçesinde bir çiftlik satın aldı. 

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Tanesinden 5 bin TL kazanıyor! Uşak'ta hobisini mesleğine çevirdi: Paraya para demiyor

Bu çiftlikte tavus kuşu yetiştiriciliği yapan Ramazan Sarı, yetiştirdiği tavus kuşlarını tanesi 500 TL ila 5 bin TL arasında sattığını belirtti.

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Tanesinden 5 bin TL kazanıyor! Uşak'ta hobisini mesleğine çevirdi: Paraya para demiyor

Kur yapma döneminde erkeklerin, dişilerine karşı kuyruklarını açarak sergilediği görsel şölenleriyle dikkat çeken tavus kuşlarına, bahçelerde de beslenebildiği için ilgiler gayet yüksek. 

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