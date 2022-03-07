Tanesinden 5 bin TL kazanıyor! Uşak'ta hobisini mesleğine çevirdi: Paraya para demiyor
Çocukluktan gelen kuşlara duyduğu ilgiyi mesleğine dönüştüren Ramazan Sarı ülke şartlarında gayet iyi gelir elde ettiğini söyledi.
Ramazan Sarı (41), çocukluktan gelen kuşlara merakı nedeniyle mesleği elektrik teknikerliğini bırakarak egzotik hayvan yetiştiricisi olmaya karar verdi.
Çocukluğunda apartman dairesine kümes yaparak kanatlı hayvan besleyen Ramazan Sarı, Uşak’ın Banaz ilçesinde bir çiftlik satın aldı.
Bu çiftlikte tavus kuşu yetiştiriciliği yapan Ramazan Sarı, yetiştirdiği tavus kuşlarını tanesi 500 TL ila 5 bin TL arasında sattığını belirtti.
Kur yapma döneminde erkeklerin, dişilerine karşı kuyruklarını açarak sergilediği görsel şölenleriyle dikkat çeken tavus kuşlarına, bahçelerde de beslenebildiği için ilgiler gayet yüksek.