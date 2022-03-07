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Berat gecesi ne zaman 2022 Berat Kandili'nde neler oldu fazileti

Berat gecesi ne zaman 2022 Berat Kandili'nde neler oldu fazileti

Fazileti bol 3 ayların ikinci olan Şaban ayı başladı. Ramazan ayından bir önceki ay olan Şaban ayı içindeki kandil ise Berat Kandili'dir. 2022 yılında Diyanet kandil günlerine göre Berat Kandili 17 Mart'ta idrak edilecek. Peki Berat Kandili'nde ne oldu, ne demek? Kur'anı Kerim toptan inişi, kıblenin değişmesi ve amel defterinin yazılması bu gecede olmuştur.

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Şaban ayının 15. gecesine denk gelen Berat Kandili 17 Mart'ta idrak edilecek. "Berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor. Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi”denilmiştir. Berat Kandili'nin gündüzünün oruçlu geçirilmesi tavsiye edilir. Berat Kandili orucu, imsak vaktinde başlar ve akşam ezanıyla son bulur. Hz. Muhammed (sav) Berat Kandili ile ilgili hadisinde; "Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun" demiştir. Haliyle Berat Kandili'nin gündüzünü oruçlu geçirmek tavsiye edilir. 

Berat gecesi neden önemli bu gecede ne oldu? : Berat Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygambere ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da tenzil denir. Berat Gecesi'nin bir diğer önemi de kıblenin değiştiği gece olmasındandır. İslam alimleri kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'dan Mekke'deki Kâbe istikametine çevrilmesinin hicretin ikinci yılında Berat gecesinde vuku bulduğunu bildirmektedir. Berat Gecesi aynı zamanda amel defterinin yazıldığı gecedir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;

-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.
-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.
-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.
-Bu gece herkesin amelleri Allahü teâlâya arz olunur.

"Allah'tan af dileyen affedici olmalıdır"


Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Abdurrahman Han, yaptığı açıklamada, beratın en derin anlamıyla af ve bağışlanma olduğunu söyledi. Hazreti Muhammed'in Berat gecesinde çokça ibadet edilmesini, gündüzünde ise oruç tutulmasını tavsiye ettiğini hatırlatan Han, "Berat gecesi Peygamber Efendimizin ifadesi ile af, mağfiret ve aydınlanma gecesidir. Fakat şunu da unutmamak gerekir, Allah'tan af dileyen affedici olmalıdır, Allah'tan bağışlanma dileyen de bağışlayıcı olmalıdır." diye konuştu.

Berat Kandili'nin her türlü şer, kötülük, şiddet, zulüm, haksızlık ve adaletsizlikten uzak kalmayı öğrettiğini ifade eden Han, şöyle devam etti:

"Berat, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Yüce Yaradan'ın affına erebilmek için yaratılanı affetme günüdür. Her yıl gelen Berat Kandili, arzularımızın, tutkularımızın, heva ve heveslerimizin, bencilliklerimizin egemenliğinden, nefsimizin esaretinden kurtularak gerçek özgürlük beratımıza nasıl kavuşacağımızı öğretir. Nefis ve şeytanın hile ve tuzaklarına karşı her zaman teyakkuzda olmayı hatırlatır."

Berat kandili ibadetleri

Berat gecesini gerçek anlamda idrak etmenin Kur'an-ı Kerim'i anlamakla ve Hazreti Muhammed'in sünnetini hayata yansıtmakla mümkün olduğunu belirten Han, "Berat Kandili, içinde bulunduğumuz zorlu süreçlerden hayırla çıkmaya vesile olsun. Namaz kılarak, Kur'an okuyarak, dua ederek, af ve mağfiret dileyerek geçirdiğimiz Berat Kandili, bütün Müslüman aleminin beratına vesile olsun." diye konuştu.

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