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Rusya'dan şok iddia! Ukrayna 70 Türk dahil bin 634 kişiyi rehin tutuyor!

Rusya'dan şok iddia! Ukrayna 70 Türk dahil bin 634 kişiyi rehin tutuyor!

RUSYA Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Ukraynalı aşırı milliyetçilerin canlı kalkan olarak 1600’den fazla yabancı vatandaşını rehin tuttuğunu ifade etti. Mizintsev, rehin tutulanlardan 70'inin Türk olduğunu söyledi.

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Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, düzenlediği basın toplantısında, “Kievli radikaller canlı kalkan olarak bin 634 yabancıyı rehin tutmaya devam ediyor" dedi.

70 Türk Mariupol'da esir: Ukrayna'nın Mariupol kendinte Ukraynalıların rehin tuttuğu, 70’i Türkiye, 18’i Kazakistan vatandaşı 88 kişinin olduğunu belirten kullandı. Mizintsev, diğer rehinelerle ilgili şu bilgiye paylaştı: 

"Harkov’da 200 Ürdün, 40 Mısır, 15 Vietnam, 2 Endonezya vatandaşı olmak üzere 257 kişi var. Sumi’de 576 Hindistan, 159 Tanzanya, 121 Çin, 100 Gana, 70 Ürdün, 60 Mısır, 16 Pakistan, 15 Tunus, 14 Zambiya, 8 Kazakistan ve 1 Sırbistan vatandaşı olmak üzere bin 140 kişi var."

Ülkelerin diplomatik temsilcileri bilgilendirildi: Mizintsev’e göre, Herson’da 15 Mısır vatandaşı; Odessa’da 7 Endonezya vatandaşı; Kiev’de 20 Togo, 7 İngiltere ve 6 Benin vatandaşı; Çernigov’da 12 Pakistan ve 9 Endonezya vatandaşı rehin tutuluyor. Rusya, bu kişilerin akıbeti konusunda bu ükelerin diplomatik kuruluşları ile 24 saat çalışmalar yürütüyor.

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