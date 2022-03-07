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Rusya dost olmayan ülkeler listesini onayladı Türkiye var mı AB'nin hepsi listede

Rusya dost olmayan ülkeler listesini onayladı Türkiye var mı AB'nin hepsi listede

RUSYA Ukrayna sebebiyle ambargo uygulayan ülkeleri 'dost olmayan' ülkeler listesine koydu. Rusya'nın 'dost olmayan ülkeler' listesinde Türkiye yer almazken, AB ülkelerinin tamamına ek olarak Japonya ve Güney Kore bulunuyor.

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Rusya, Moskova'ya dost olmayan ülkelerin listesini resmen onayladı. Listede Avrupa Birliği'ne (AB) üye tüm ülkelerin yanı sıra ABD ve Ukrayna var. Ayrıca, tüm Birleşik Krallık, Kanada, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya, Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da listede.

En çok Erdoğan'ı arıyor
Fransa merkezli yayın kuruluşu France 24, Ukrayna krizinde Türkiye-Rusya diyaloğunu yorumladı. Muhabir Jasper Mortimer, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dünyadaki herhangi bir liderden daha çok aradığını ifade etti.

Putin'in Erdoğan'ı dünyadaki herhangi bir lideri aramasından daha çok aradığını vurgulayan Mortimer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya liderinden "acilen" silahların susturulmasını ve insani koridorların açılmasını istediğini aktardı.

Rusya'nın, Türkiye'den sebze meyve ithalatını artırma kararı aldı

Batı'nın yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Rusya, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülke ile sebze ithalatını artırma kararı aldı.

Ukrayna'ya savaş başlatan Rusya birçok ülkeden yaptırımlara maruz bırakılırken, Rusya Gıda Güvenliği Kurumu (Rosselkhoznadzor), 9 ülkeden sebze ithalatının artırılacağını açıkladı. Türkiye'den ilave domates, biber, kabak ve patlıcan ithal edileceğine işaret edilen açıklamada şu ifade kullanıldı:

"İlgili ülkelerin tüm topraklarından, önceki ithalat kısıtlamalarının kaldırılarak sebze ithalatına devam edilmesine karar verilmiştir."

Rosselkhoznadzor tarafından yayımlanan listede, Türkiye'nin yanı sıra, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Mısır, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistanbulunuyor.

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