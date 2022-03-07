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Barış Pınarı harekatı sonrası Telabyad Suriye'nin en yaşanabilir kenti oluyor

Barış Pınarı harekatı sonrası Telabyad Suriye'nin en yaşanabilir kenti oluyor

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden arındırılarak güvenli bir yaşam alanı oluşturulan Telabyad, sunulan kamu hizmetleri ve özel sektör yatırımlarıyla Suriye’nin en yaşanabilir kenti olma yolunda ilerliyor.

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Türkiye’nin danışmanlık hizmetleri verdiği Telabyad Mahalli Meclisi’nin uluslararası fonlarla inşa ettiği modern çarşıda, bölge halkına hizmet verecek büyük bir kafe restoran ile çok amaçlı salon, düzenlenen törenle hizmete sunuldu. Telabyad Mahalli Meclis Başkanı Salih Hacı Abdullah’ın daveti üzerine Telabyad’a giden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, her iki yatırımın açılış törenine katıldı.

Suriye’nin en yaşanabilir yerlerinin Barış Pınarı Bölgesi olması için Telabyad ve Resulayn halkının hizmetlere katılımını önemli bulduklarını ve gelinen aşamada bölgenin yaşam için cazibe merkezi haline gelmeye başladığını ifade eden Vali Erin, Telabyad Mahalli Meclisi’ne teşekkür etti.
Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi’nin (SUDKOM) danışmanlık ve destek hizmetleri verdiği Telabyad Mahalli Meclisi’nin uluslararası fonlardan faydalanarak inşa ettiği kafe restoran ve çok amaçlı salonun açılışı, Vali Abdullah Erin, Vali Yardımcısı ve Telabyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Telabyad Mahalli Meclis Başkanı Salih Hacı Abdullah ve meclis üyelerinin katılımıyla yapıldı.

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