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Ayçiçek yağı bitti mi? Bakan Nurettin Nebati'den yağda kriz iddiası için açıklama

Ayçiçek yağı bitti mi? Bakan Nurettin Nebati'den yağda kriz iddiası için açıklama

TÜRKİYE ayçiçek yağı krizi yaşıyor iddialarına Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den açıklama geldi. Nurettin Nebati, ayçiçek yağı stoklarının tükendiği iddialarını yalanladı, "Hiçbir şey yapmasak temmuz ayına yetecek kadar stok var" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Nebati'nin burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

- Dünyadaki gıda fiyatlarının yükselmesinden kaynaklı yalan yanlış haberlerle, yağ kuyruklarıyla ilgili haberler, yağ stoku bitmiştir gidip alın diyenler bu ülkeye ihanet ediyor.

- Hiçbir şey yapmasak, üretimi bugün durdursak dahi temmuz ayına kadar yetecek kadar stok var. Türkiye bir tarım ülkesidir. Sanki kuyruk varmış gibi, sonradan üretilmiş fotoğraflarla ihanete varan söylemlerle destekleyenlerle bir iletişimimiz olacak.

- 20 Aralık öncesi döviz kurlarından ciddi zarar gören bireyseller şunu bilin, şu anda sizi yönlendirmeye gayret edenler ülkenin çıkarına değil ülkeye düşmanlık yapmaktalar.

- Savaşın bütün dünyayı etkilediği, petrol fiyatlarının arttığı dönemde ülkede yoksulluk varmış gibi operasyon çekenlere karşı bakanlık olarak net bir şekilde operasyon çekeceğimizi herkes bilsin.

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