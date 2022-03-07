Edirne'de şakanın sonu ölümle bitti! Her şey bir tokatla oldu: Montunun rengiyle...

EDİRNE'de arkadaşının attığı tokat sonucu bayılan Mehmet Ramiz Nevrekop, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, Edirne Saraçlar Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre restoranda koruma görevlisi olan Özkan Makas, kendisine yapılan şaka nedeniyle arkadaşı Mehmet Ramiz Nevrekop’a (44) tokat attı. Tokat yiyen şahıs bir anda yere yığılması sonucu hastaneye kaldırıldı. O anlar ise sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.



Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 16 Şubat'tan bu yana yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ramiz Nevrekop doktorlar tarafından yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Daha sonra olayla ilgili soruşturma başlatan emniyet ekipleri Özkan Makas’ı gözaltına aldı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Makas, ifadesinde arkadaşı Nevrekop'un montunun rengiyle ilgili yaptığı şakalara sinirlenmesi sonrası tokat attığını belirtmişti. Nevrekop'un kentteki bir motosiklet kulübünün başkanlığını da yürüttüğü öğrenildi.