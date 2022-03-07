Dünyada sadece 2 örneği var! Biri İngiltere'de biri Yozgat'ta: Sular çekilince ortaya çıktı gören şaştı kaldı
YOZGAT’ın Sarıkaya ilçesinde “Kral Kızı” sular çekilince ilk kez ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntü çevredekileri şaşırttı.
Dünyada sadece iki örneği olan, biri İngiltere'nin Baht şehrinde diğeri de Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan Roma döneminden kalma 'Kral Kızı' adıyla bilinen Basilica Therma Roma Hamamı, dünyanın en eski termal tedavi merkezi olarak bilimsel çevrelerce kabul ediliyor.
Yozgat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Sarıkaya Belediyesince, 2014 yılında yapılan kazılar sonrası gün yüzüne çıkartılan Roma Hamamı, ilginç mimarisi, tarihi ve iki bin yıldır çıkan 50 derece sıcaklıktaki suyu ile dikkat çekiyor.
Roma Hamamında 2 bin yıldır hiç kesilmeden çıkan termal suyun, bu yıl ilk kez kaybolması ve antik havuzların yaklaşık 4 aydır, boş kalması ilçe halkını endişelendirmeye başladı.
Son yıllarda mevsimin kurak geçmesi ve Yozgat’ta yaşanan jeolojik sebepler nedeniyle kaybolduğu tahmin edilen termal suyun akıbeti ilçede merak konusu oldu.