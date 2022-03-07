Dünyada sadece 2 örneği var! Biri İngiltere'de biri Yozgat'ta: Sular çekilince ortaya çıktı gören şaştı kaldı

Dünyada sadece iki örneği olan, biri İngiltere'nin Baht şehrinde diğeri de Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan Roma döneminden kalma 'Kral Kızı' adıyla bilinen Basilica Therma Roma Hamamı, dünyanın en eski termal tedavi merkezi olarak bilimsel çevrelerce kabul ediliyor.