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Bosna Hersek'te yüksek tansiyon Boşnak asıllı Begija Smajic o isme dikkat çekti

Bosna Hersek'te yüksek tansiyon Boşnak asıllı Begija Smajic o isme dikkat çekti

Bosna Hersek’in Sırp Cumhuriyeti Entitesi Halk Meclisi Vekili Boşnak asıllı Begija Smajic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik’in durdurulması gerektiğini bildirdi.

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Sırp Cumhuriyeti Entitesi Halk Meclisinde Bosna Hersek İçin (SBİH) Partisi Vekili Smajic, "Dodik ve benzeri kişiler mümkün olsa tüm ülkeye bloke koyar. Dodik durdurulmalı. Bunu anayasa mahkemesi ve Bosna’yı seven politikacılar yapabilir ama şimdiye kadar atılmış net bir adım olduğunu göremiyorum." şeklinde konuştu.

Smajic, "Mecliste konuşmalarım ve varlığım Sırp vekilleri rahatsız ediyor. Sırp Cumhuriyeti ordusunun Bosna Hersek savaşı yıllarında katliam yaptığını söylemem hoşlarına gitmiyor." ifadesini kullandı.

Sırp Cumhuriyeti ordusuna ait üniformanın soykırımı hatırlattığının altını çizen Smajic, Sırp Cumhuriyeti Entitesi Halk Meclis Vekili Nebojsa Vukanovic’in bu üniformayı giyerek Meclise gelmesini "kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

Smajic, "Sırp medyası ve siyasetçileri anayasa mahkemesine baskı yaparak hakkımda işlem yapılması için uğraştı. Beni ‘Sırp Cumhuriyeti’ne, bayrağına, armasına, amblemine ve marşına hakaret’ maddesi ile suçlamaya çalıştılar. Ancak dokunulmazlığım olduğu için bunu başaramadılar." diye konuştu.

Ailesinin büyük bir kısmını Bosna Hersek savaşında kaybettiğini dile getiren Smajic, "Boşnaklara uygulanan soykırım söz konusu olduğunda yaptığım açıklamalar tamamen uluslararası toplum tarafından da kabul edilmiş açıklamalardı." dedi.

Smajic, "Gerçekler acıdır, bundan rahatsız oluyorlar. Tüm bu tehditlere cevabım hakikati söylemeye devam etmek olacaktır. Hakikat de Sırp Cumhuriyeti’nin polisi ve ordusunun Boşnaklara soykırım uygulamış olmasıdır." ifadesini kullandı.

1 Mart Bosna Hersek Bağımsızlık Gününü kutlayamıyoruz
Sırp Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan Boşnakların Bosna Hersek’in Bağımsızlık Gününü kutlayamadığını belirten Smajic, "Bu tarih Bosna Hersek için çok önemli ve tüm ülkede kutlanırken, Sırp Cumhuriyeti kurumları bugünü kutlayan vatandaşlar üzerinde baskı kuruyor. Bu önemli günü kutlayamıyoruz." diye konuştu.

Sırp Vekil, Sırp Cumhuriyeti Entitesi Halk Meclisine askeri üniforma ile gelmişti
Nebojsa Vukanovic, 8 Şubat’ta gerçekleştirilen oturuma askeri üniforma ile gelmiş ve oturum boyunca tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Diğer Sırp vekilleri "Bakir İzetbegoviç ve yabancı güçler tarafından kontrol altına alınmış" olmakla suçlayan Vukanovic, "Bu gidişle Sırp Cumhuriyeti ordusu zor kurulur." ifadelerini kullanmıştı.

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