Kadın kılığına girmesi fayda etmedi! Ukrayna'dan kaçarken yakalandı: Kahramanı tanıyın

UKRAYNA'da görünümünü değiştirerek sınırı geçmeye çalışan şahsın girişimi, başarısızlıkla sonuçlandı. Kadın kılığındaki kişinin görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı.

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Ukrayna'da gönüllüler, orduya katılarak Rusya'ya karşı direniş hattını güçlendirmeye çalışıyor. Savaşın 12'nci gününde, özellikle başkent Kiev ve çevresinde Ukrayna ordusunun Rus güçleriyle mücadelesi devam ediyor. Kadınlar ve çocuklar, Ukrayna'dan komşu ülkelere sığınırken, uygulanan sıkıyönetim nedeniyle 18-60 yaş arası erkeklerin ise ülke sınırları dışına çıkması yasaklandı. Sosyal medyada paylaşılan ve Ukrayna basını tarafından da aktarılan görüntülere göre bir şahıs, sınırı ilginç bir yöntemle geçmeye çalıştı.



Sınırdaki yetkililer, kadın kılığına bürünen kişiden şüphelendi. Polonya'ya geçmeye çalıştığı belirtilen şahsın girişimi, sıkı kontroller sayesinde başarısız oldu. Yüzünden endişeli olduğu anlaşılan söz konusu şahsın fotoğrafları, "İlginç bir mülteci sınırda yakalandı. Kahramanı tanıyın." notuyla paylaşıldı.