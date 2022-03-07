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İngiltere Başbakanı Johnson: Ukraynalılar kontrolsüz giremez!

İngiltere Başbakanı Johnson: Ukraynalılar kontrolsüz giremez!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinin Ukraynalılar için binlerce vize başvurusunu işleme koyduğunu ve mümkün olduğu kadar cömert olacağını ancak Ukraynalıların "herhangi bir denetim veya kontrol olmadan" ülkeye giremeyeceğini bildirdi.

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Başbakan Johnson, askeri üssü ziyareti sırasında, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmelerle ilgili basına açıklamalarda bulundu.

Johnson, İçişleri Bakanlığının, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle İngiltere'ye sığınmak isteyen Ukraynalılara sadece 50 vize verdiğinin ortaya çıkmasıyla başlayan tartışmalara ilişkin, bu rakamın doğru olmadığını ancak gerçek rakamı açıklayamayacağını belirtti.

Ülkesinin Ukraynalılar için binlerce vize başvurusunu işleme koyduğunu kaydeden Johnson, "Biz çok cömert bir ülkeyiz. Yine de istediğimiz denetim ve kontrol edebilmek. Ukrayna'da olup bitenler göz önüne alındığında, kimin geldiğini kontrol etmek için bazı temel becerilerin varlığından emin olmamızın mantıklı olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Bizim kavgamız rejim ve Putin'in saldırganlığıyla"
Putin'in, Ukrayna'daki saldırganlığını "ikiye katladığını" kanıtladığını söyleyen Johnson, buna karşılık olarak, İngiltere'nin müttefikleriyle yaptırımlar konusunda "daha fazlasını yapması" gerektiğini bildirdi.

Boris Johnson, "Bence yaptırımlar konusunda daha fazlasını yapmamız gerektiği ve yapabileceğimiz daha çok şey olduğunu kabul etmeliyiz. Dolayısıyla, SWIFT'te, bankacılıkta, dünyanın yapabileceği daha çok şey var. Dünyanın yapabileceğinden daha fazlası var." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Johnson, İngiltere ve Batı'nın "Rus karşıtı" olmadığını açıkça belirtmek istediğini vurgulayarak, "Bizim kavgamız sadece rejimle ve Vladimir Putin'in saldırganlığıyla." dedi.

Johnson ayrıca Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin bugün ABD Başkanı Joe Biden ve diğer liderlerle telefon görüşmeleri yapacağını belirtti.

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