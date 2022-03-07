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Putin'in sağ kolu gündem oldu! Yürürken hep sabit nörologlar inceledi

Putin'in sağ kolu gündem oldu! Yürürken hep sabit nörologlar inceledi

Dünya'nın gözü Rus lider Putin'in üzerinde... Hakkında çok az şey bilinen Putin, Ukrayna'yı işgal kararının ardından hal ve hareketleri incelenmeye başlandı.

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Ukrayna'yı işgal kararıyla tüm dünyanın tepkisini çeken Vladimir Putin'in yürüyüşündeki detay yeniden gündem oldu. Sağ kolu sabit şekilde yürüyen Putin'in bu özelliğinin arkasında KGB geçmişinin olabileceği belirtiliyor.

Putin'in yürüyüşü yeniden gündem oldu. Ukrayna'yı işgal için ordusuna emir veren ve 12 gündür akan kan nedeniyle bütün dünyanın tepkisini çeken Rus liderin vücut dili, mercek altına alındı. Putin'in yürüyüşündeki bir detaya dikkat çeken uzmanlar, ilginç bir bağlantıya odaklandı.

Yürürken hep sağ kolu sabit
Yürürken hep sağ kolunu sabit tutan Putin'in bu sırrını çözmek isteyen analistler, dikkatlerini Rus liderin geçmişine çevirdi.

Putin'in sağ elini geride tutmasının nedenini araştıran Portekiz, İtalya ve Hollandalı nörologlar; çalışmalarının ardından iki ihtimali öne çıkardı.

Analistlere göre, Putin'in yürürken sağ elini sabit tutması ve sol elini daha fazla hareket ettirmesi Parkinson hastalığının başlangıcı olabilirdi. Ancak kamuoyunda bilinen bilgilere göre Rus liderin böyle bir hastalığı yok.

Dikkat çekecek derecede farklı yürüyüşe sahip olan Putin'in sağ kolunu sabit tutmasının nedeni olarak, öne çıkan ikinci ihtimal ise geçmişi olabilir.

British Medical Journal'de yayınlan araştırmaya göre; Putin, Sovyet istihbaratı KGB'de aldığı eğitim sayesinde böyle yürüyor olabilir.

Sürekli tetikte
Çok iyi derecede silah kullanabilen Putin, aldığı eğitimler sayesinde böyle bir alışkanlık kazanmış olabilir. Uzmanlara göre Rus liderin sağ kolunu sabit tutmasının perde arkasında sürekli tetikte olmak var.

Çünkü KGB ajanları, silahlarını göğsünün altında taşıyordu. Böylece sağ elin tabancaya daha kısa sürede ulaşması amaçlanıyor.

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