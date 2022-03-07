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Brezilyalı politikacının Ukraynalı mülteciler hakkındaki cinsiyetçi sözlerine tepki yağıyor

Brezilyalı politikacının Ukraynalı mülteciler hakkındaki cinsiyetçi sözlerine tepki yağıyor

RUS saldırıları altındaki kentleri terk eden Ukraynalıların güvenli bir gelecek için 'umuda yolculuğu' sürerken Brezilya'dan tepki çeken bir haber geldi. Brezilyalı politikacı Arthur do Val'ın skandal ses kayıtları ortaya çıktı. Kayıtta politikacının Ukraynalı kadınları için yaptığı 'fakir oldukları için kolaylar' yorumu infial yarattı.

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Dünya tabiri caizse haftalardır Ukrayna'dan gelen haberlere kilitlenmiş dudumda. Savaş yüz binlerce sivili evlerinden ederken ülkede son yılların en büyük insani krizi yaşanıyor.

Rus saldırıları altındaki kentleri terk eden sivillerin güvenli bir gelecek için 'umuda yolculuğu' sürerken Brezilya'dan tepki çeken bir haber geldi. Brezilyalı politikacı Arthur do Val'ın skandal ses kayıtları ortaya çıktı. İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre söz konusu kayıtta politikacının Ukraynalı kadınları için yaptığı 'fakir oldukları için kolaylar' yorumu net bir şekilde duyuluyor.

Sızdırılan kayıtta Brezilyalı siyasetçinin, "Ukrayna ile Slovakya arasındaki sınırı yaya olarak geçtim. Kardeşim sana yemin ederim. Güzel kızlar açısından böyle bir şey görmedim" ifadelerini kullandığı, aynı ses kaydında Ukrayna-Slovakya sınırındaki kadın güvenlik görevlileri hakkında da müstehcen yorumlarda bulunduğu belirtiliyor.

Ülkede infiale neden oldu
Kısa sürede ülke gündemine bomba gibi düşen ses kaydı sosyal medyada infial yarattı. Pek çok kişi Arthur do Val'i istifaya davet etti. Politikacının Sao Paulo'nun 94 sandalyeli parlamentosundan atılmasını talep eden dilekçeye kısa sürede 40 binden fazla kişi imza attı. Ukrayna'nın eski Brezilya büyükelçisinin eşi Fabiana Tronenko, politikacıyı 'utanmaz bir ahmak' olarak nitelendirdi ve "Ukraynalıların neler yaşadığı hakkında hiçbir fikrin yok. Biraz saygı göster" dedi.

Sao Paulo'lu bir kongre üyesi ve Brezilya'nın sağcı Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun eski destekçisi olan Arthur do Val, Ukrayna'da yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için geçen hafta bölgeye üç günlük bir ziyarette bulunmuştu. 35 yaşındaki Do Val, perşembe günü sınır şehri Uzhhorod'da molotof kokteylleriyle çevrili bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaşmıştı. Do Val ile bölgeye giden Renan Santos, ziyaret kapsamında binlerce dolar bağışladıklarını, mültecilerin sınırı geçmesine yardım ettiklerini ve 'savaş halindeki bir ülkenin gerçekliğini filme aldıklarını' söylemişti.

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