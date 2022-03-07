BIST 2.001
DOLAR 14,37
EURO 15,65
ALTIN 913,93
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Zamlara ve stokçulara kızıp kampanya yaptı! 5 litrelik yağ hediye ediyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Zamlara ve stokçulara kızıp kampanya yaptı! 5 litrelik yağ hediye ediyor

ORDU’nun Ünye ilçesinde çelik kapı ticareti yapan bir esnaf, yağ stokçularına karşı ilginç bir kampanya başlattı. Esnaf, stokçulara cevap vermek için çelik kapı alana 5 litrelik yağ hediye ediyor.

Abone ol

İlçenin, Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde çelik kapı ticareti yapan Kamil Kaymak ve babası Musa Kaymak, toptan gıda işi yapan dostlarının desteğiyle çelik kapı alana hediye yağ kampanyası düzenledi. Özellikle son zamanlarda ülkemizde yaşanılan yağ stoklama, zam gelecek dedikodularına inat böyle bir kampanya düzenlediklerini ifade eden Kamil Kaymak, “Devletimizin yandayız” mesajı vererek diğer esnaflarında bu gibi kampanyalar düzenlemesi için çağrıda bulundu.

Ülke genelinde yağ dedikodularının çıkmasıyla vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğine vurgu yapan Kamil Kaymak, “Dünyamızda son zamanlarda olan savaşlardan ötürü hammaddeden kaynaklı yağlara büyük bir artış söylentisi çıkmaya başladı. Bazı kurumsal marketler yağları depolarına sakladı veya satışa sunmadı. Tabii, bununla birlikte vatandaşlarımızın sıkıntı çektiğini gördüm. Benimde arkadaşlarımın çoğu gıda toptancısı olduğu için onlarında verdiği destekle iş yerimize yüklü miktarda yağ aldım. Ve bunu vatandaşıma kazandırmak anlamında iş yerimizde çelik kapı alana, ihtiyacı olana vermek için bu yola girdim." diye konuştu.



"Kapılarımızın fiyatlarında asla değişim olmadı"
Kaymak "Gün birlik günü. Çünkü komşun açken sen yok yatamazsın. Zaten vatandaşlarımıza her anlamda yardımcı olmak için önümüzde Ramazan ayı geliyor. Zaten buna istinaden böyle bir kampanya yaparak vatandaşlarımıza 5 litrelik yağ hediye etmek istedik. Vatandaşlarımızın şu aklına sakın gelmesin; kapılarımızın fiyatlarında asla değişim olmadı. Bu yüzden vatandaşlarımızın aklında yağ parasını içine eklemiştir düşüncesi olmasın" dedi.



"Oğlumun bu yapmış olduğu hareketi takdir ettim"
Evladının böyle bir kampanya yapmasıyla sevinen Musa Kaymak ise ”Ben Ünye’de bir iş insanıyım, oğlumun bu yapmış olduğu hareketi takdir ettim. Ülkemizde ve memleketimizde bu gibi durumlar olduğunda çocuklarımın da iş yerinde böyle bir hareketi beni de mutlu etti” diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Tanesinden 5 bin TL kazanıyor! Uşak'ta hobisini mesleğine çevirdi: Paraya para demiyor
Foto Galeri Tanesinden 5 bin TL kazanıyor! Uşak'ta hobisini mesleğine çevirdi: Paraya para demiyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da kar için uyardı 9 Mart gecesi geliyor
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da kar için uyardı 9 Mart gecesi geliyor
Doğu Avrupa paraları tüm zamanların en düşüğünde
Doğu Avrupa paraları tüm zamanların en düşüğünde
 Göztepe, Teknik Direktör Nestor El Maestro ile yollarını ayırdı
 Göztepe, Teknik Direktör Nestor El Maestro ile yollarını ayırdı
İngiltere Başbakanı Johnson: Ukraynalılar kontrolsüz giremez!
İngiltere Başbakanı Johnson: Ukraynalılar kontrolsüz giremez!
Putin'in sağ kolu gündem oldu! Yürürken hep sabit nörologlar inceledi
Putin'in sağ kolu gündem oldu! Yürürken hep sabit nörologlar inceledi
İsveç Başbakanı Andersson'dan NATO üyeliği açıklaması
İsveç Başbakanı Andersson'dan NATO üyeliği açıklaması
Bosna Hersek'te yüksek tansiyon Boşnak asıllı Begija Smajic o isme dikkat çekti
Bosna Hersek'te yüksek tansiyon Boşnak asıllı Begija Smajic o isme dikkat çekti
Bilecik eski valisi Güner Orbay hayatını kaybetti! Ölüm sebebi....
Bilecik eski valisi Güner Orbay hayatını kaybetti! Ölüm sebebi....
Kadın kılığına girmesi fayda etmedi! Ukrayna'dan kaçarken yakalandı: Kahramanı tanıyın
Kadın kılığına girmesi fayda etmedi! Ukrayna'dan kaçarken yakalandı: Kahramanı tanıyın
Rusya dost olmayan ülkeler listesini onayladı Türkiye var mı AB'nin hepsi listede
Rusya dost olmayan ülkeler listesini onayladı Türkiye var mı AB'nin hepsi listede