Doğu Avrupa paraları tüm zamanların en düşüğünde

Polonya zlotisi ve Macar forinti Ukrayna'da devam eden savaşın etkisiyle tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 2. haftaya girilirken Polonya ve Macaristan para birimleri sert biçimde düştü.

Zloti euro karşısında yüzde 1 düşüşle 4.9476'dan işlem gördü ve 2004'te gördüğü dip seviyenin de altına geriledi.

Forint de euro karşısında yüzde 2'den fazla değer kaybederek 396.98 ile tüm zamanların en düşük seviyesine indi.

Jeopolitik risklerin artması ve savaşın ekonomiye etkilerine dair endişeler bölgede finans piyasalarında sert düşüşe neden oluyor. Para birimlerinde yaşanan sert değer kayıpları, halihazırda yüksek enflasyonla mücadele eden Merkez Bankaları için de sorun teşkil ediyor.

InTouch Capital Markets Döviz Analisti Piotr Matys bu hafta Polonya Merkez Bankası'nın politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 3.25'e yükseltmesinin beklendiğini, ancak bu durumun da zloti'ye kısa vadede yeterli desteği sağlamayacağını belirtti. Matys "Macaristan Merkez Bankası'nın da forintteki satış baskısı nedeniyle bir haftalık gösterge faiz oranını daha fazla yükseltmesi gerekebilir" ifadelerini kullandı.

Polonya Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak. Macaristan'ın ise geçen hafta tahminlerin üzerindeki 75 baz puanlık faiz artışının ardından 10 Mart'taki toplantıda faiz artışını sürdürmesi bekleniyor.