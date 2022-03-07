Memleket Partisi karıştı ihraç ve istifa haberleri geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da kar için uyardı 9 Mart gecesi geliyor

Doğu Avrupa paraları tüm zamanların en düşüğünde

Putin'in sağ kolu gündem oldu! Yürürken hep sabit nörologlar inceledi

Rusya dost olmayan ülkeler listesini onayladı Türkiye var mı AB'nin hepsi listede