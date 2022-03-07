İngiltere ordusunun bir numarasından bomba iddia: Rusya acı çekiyor

İNGİLTERE Genelkurmay Başkanı Amiral Sir Tony Radakin, Rus işgalinin iyi gitmediğini, Rusya'nın acı çektiğini belirterek Moskova'nın bu savaşı kaybedeceğini iddia etti. Amiral Radakin, "Rusya, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bu ölçekte faaliyet göstermedi ve inanılmaz derecede karmaşık ve zor" ifadelerini kullandı.

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RUSYA'nın Ukrayna işgali başladığında çoğu kişi Rus tanklarının birkaç saat içinde Kiev'e girmesinin kaçınılmaz olduğu iddia etmişti. Ancak bir dizi stratejik hata ve Ukrayna birliklerinin savaş alanındaki dikkate değer direnişinden sonra tüm tahminler boşa çıktı.

"Rus birlikleri karmaşa içerisinde"

Geçtiğimiz yılın sonlarında İngiltere Genelkurmay Başkanlığına atanan eski Kraliyet Donanması Başkanı Amiral Sir Tony Radakin, 24 saat içinde sekiz Rus uçağının düşürülmesinden sonra Rusya Devler Başkanı Vladimir Putin'in 'yok edilmiş' kuvvetlerinin Ukrayna'daki savaşı kaybedebileceğini öne sürdü. Radakin, Rus askerlerin 'karmaşa içinde' olduğunu ve işgalin 'iyi gitmediğini' söyledi.

"Rusya acı çekiyor"

BBC'ye konuşan Amiral Radakin, Rusya'nın Ukrayna'yı devralmasının 'kaçınılmaz' olup olmadığı sorusuna, "Hayır. Sanırım iyi gitmeyen bir Rus işgali gördük" şeklinde cevap verdi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Ukrayna'nın hem silahlı kuvvetleri hem de halkı tarafından dikkate değer bir direniş gösterdiğini ve tüm dünyanın Rusya'ya baskı uygulayarak bir araya geldiğini görüyoruz. Rusya acı çekiyor. On gün öncesine göre daha az güçlü. Rus kuvvetlerinin önde gelen unsurlarından bazıları Ukrayna'nın yanıtıyla büyük ölçüde yok edildi."

Radakin, Rus ordusunun yaşadığı teknik arızalara da dikkat çekerek, "Temel arızalar görüyoruz. Rusya, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bu ölçekte faaliyet göstermedi ve inanılmaz derecede karmaşık ve zor" dedi.