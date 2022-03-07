Ukrayna mültecileri hangi ülkelere gidiyor? Haritaya bakın en çok mülteci alan ülke

RUSYA'nın işgalinden kaçan Ukrayna vatandaşları komşu ülkelere gidiyor. Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaklaşık 1 milyon 735 bin 68 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi. En çok mülteci alan ülke Polonya oldu işte rakamlar.

Abone ol

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen verileri paylaştı. BM'nin açıkladığı rakamlara göre 24 Şubat-6 Mart arasında yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere 1 milyon 735 bin 68 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti. Ukraynalı mültecilerin sığındığı ülkeler ve rakamlar şöyle:

Polonya: 1.027.603

🇭🇺 Macaristan: 180.163

🇸🇰 Slovakya: 128.169

🇲🇩 Moldova: 82.762

🇷🇴 Romanya: 78.977

Şu ana kadar Ukrayna'dan Polonya'ya 1 milyon 27 bin 603, Macaristan'a 180 bin 163, Slovakya'ya 128 bin 169, Moldova'ya 82 bin 762, Romanya'ya 78 bin 977, Rusya'ya 53 bin 300, Belarus'a 406 ve diğer Avrupa ülkelerine ise 183 bin 688 mülteci geçiş yaptı.

Bu rakamlara ilave olarak Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 96 bin kişinin de Rusya'ya geçtiği kaydedildi.