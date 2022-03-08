Ateşkes ilan edildi Ukrayna'dan büyük kaçış yeniden başladı! Endişeli bekleyiş ve gözyaşı
RUSYA'nın Ukrayna'ya saldırıları 13. gününde de sürerken Rusya saat 10:00 itibariyle sivillerin tahliyesi için başkent Kiev dahil 5 kentte geçici ateşkes ilan etti. Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'da, Lviv kentinde ülkeden ayrılmak isteyen sivillerin tren istasyonundaki bekleyişi sürüyor. Vedalaşma anlarında gözyaşları sele dönüyor...
Rusya, Moskova saatiyle saat 10:00 itibariyle Ukrayna'nın Kiev, Harkov, Çernihiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan etti. Ateşkesin başlamasının ardından Ukrayna'dan ayrılmak isteyen büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Ukraynalılar tren istasyonları ve otobüs terminallerine akın etti. Yakınlarıyla vedalaşma anlarında ise gözyaşları sele döndü.
Ukrayna'nın Lviv şehrindeki tren istasyonunda, ülkede başlayan çatışmaların ardından savaştan kaçan siviller nedeniyle gece gündüz büyük yoğunluk yaşanıyor. Bugün yapılacak ateşkesle birlikte yoğunluğun daha artması bekleniyor.
Ülkenin dört bir yanından çok sayıda insan, devam eden Rus saldırılarından kaçmak için komşu Polonya'ya giden bir trene binmeyi umdukları Lviv'e gidiyor. Tren istasyonunda bekleyenler uuzn kuyruklar oluşturuyor.
Yakınlarıyla vedalaşan Ukraynalıların gözyaşlarına boğuldukları görülüyor. Lviv, Polonya sınırından yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta ve şu anda birçok insanın daha güvenli yerlere tahliye edilmek üzere toplandığı bir transfer noktası.