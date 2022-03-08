Ateşkes ilan edildi Ukrayna'dan büyük kaçış yeniden başladı! Endişeli bekleyiş ve gözyaşı

Rusya, Moskova saatiyle saat 10:00 itibariyle Ukrayna'nın Kiev, Harkov, Çernihiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan etti. Ateşkesin başlamasının ardından Ukrayna'dan ayrılmak isteyen büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Ukraynalılar tren istasyonları ve otobüs terminallerine akın etti. Yakınlarıyla vedalaşma anlarında ise gözyaşları sele döndü.