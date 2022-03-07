Rusya işgalin sonlanması için üç şartını açıkladı! Ukrayna'nın kabul etmesi zor görünüyor

RUSYA, şartlarının Ukrayna tarafından uygulanmaya başladığı andan itibaren askeri operasyonları sonlandırabileceklerini duyurdu.

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RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaş etkisini sürdürürken taraflar arasındaki müzakere süreçleri de devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde iki kez bir araya gelen heyetler üçüncü tur için yeniden masaya oturdu.

"Talepler kabul edilirse harekat sonlanır"

Müzakere öncesi Reuters haber ajansına konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise önemli açıklamalarda bulundu. Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın şartları yerine getirmesi durumunda Rusya'nın askeri harekatı sonlandırmaya hazır olduğunu ve bu kararı Ukrayna tarafına ilettiklerini duyurdu.

Peskov, Rusya'nın şartlarını ise şu şekilde sıraladı: - Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olarak kalacağını anayasasını değiştirerek sabitlemesi

- Kırım'ın Rusya'nın parçası olarak tanınması

- Donetsk ile Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsız topraklar olarak tanınması

Bir önceki gün de Kremlin Basın Servisi tarafından konuya ilişkin bir açıklama gelmiş, Rusya'nın diyaloğa açık olduğu aktarılarak, Rus tarafının anlaşmazlığı çözmek için Ukrayna makamları ve yabancı ortaklarla diyaloga hazır olduğu teyit edildi" ifadelerine yer verilmişti.